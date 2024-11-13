ТОП-10 стран Европы, где туристов чаще всего обворовывают (инфографика) — Finance.ua

ТОП-10 стран Европы, где туристов чаще всего обворовывают (инфографика) Вчера 21:00 — Личные финансы

ТОП-10 стран Европы, где туристов чаще всего обворовывают (инфографика)

В любой стране мира может произойти кража у туриста. Особенно это может быть там, где бывает большое количество иностранных гостей. Во время экскурсии в шумном туристическом месте или просто гуляя по городу можно легко лишиться часов, телефонов, кошелька и еще очень важных вещей.

Поэтому эксперты отметили места в мире, где чаще всего это происходит. Именно здесь нужно быть особенно внимательным, чтобы не лишиться важных для себя вещей.

Места в мире, где наибольшая вероятность быть обворованным:

Италия. Больше всего - 478 краж на миллион туристов, фонтан Треви в Риме.

Франция — 251 инцидент у Эйфелевой башни в Париже.

Испания — 111 краж, в Лас-Рамбласе в Барселоне.

Германия — Бранденбургские ворота в Берлине.

Как обезопасить себя от краж

Туристам рекомендуют особо ценные вещи сдавать в специальный сейф отеля (не сейф в номере). Эти ценности описываются и сдаются при въезде в гостиничный сейф (на ресепшен или в офисе управляющего), а туристу выдается квитанция или расписка с описанием имущества.

В случае кражи вещей из такого спецсейфа турист может «железно» рассчитывать на полную компенсацию, поскольку за хранение его имущества юридически отвечала именно гостиница.

Что делать, если деньги и ценные вещи украли

Если, несмотря на меры предосторожности, кража произошла в номере отеля или на территории отеля за границей, действуйте по следующему алгоритму:

Необходимо немедленно уведомить о краже гостиничного гида-представителя туроператора. Его контактами запаситесь заранее, потому что этот человек помогает в разных ситуациях, которые могут возникнуть у туриста. Надо сообщить о краже администрации гостиницы. Обратитесь на ресепшен. Гостиничный гид должен помочь с переводом и коммуникациями туристам, не владеющим необходимым иностранным языком. При необходимости нужно вызвать вместе с представителями гостиницы полицию и сообщить о ситуации в консульство. Возможно, потребуется их помощь или консультация для дальнейших коммуникаций с местными органами правопорядка. Контакты консульства также следует записать заранее.

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