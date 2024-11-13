ТОП-10 стран Европы, где туристов чаще всего обворовывают (инфографика) — Finance.ua
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ТОП-10 стран Европы, где туристов чаще всего обворовывают (инфографика)

Личные финансы
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ТОП-10 стран Европы, где туристов чаще всего обворовывают (инфографика)
ТОП-10 стран Европы, где туристов чаще всего обворовывают (инфографика)
В любой стране мира может произойти кража у туриста. Особенно это может быть там, где бывает большое количество иностранных гостей. Во время экскурсии в шумном туристическом месте или просто гуляя по городу можно легко лишиться часов, телефонов, кошелька и еще очень важных вещей.
Поэтому эксперты отметили места в мире, где чаще всего это происходит. Именно здесь нужно быть особенно внимательным, чтобы не лишиться важных для себя вещей.
Места в мире, где наибольшая вероятность быть обворованным:
Италия. Больше всего - 478 краж на миллион туристов, фонтан Треви в Риме.
Франция — 251 инцидент у Эйфелевой башни в Париже.
Испания — 111 краж, в Лас-Рамбласе в Барселоне.
Германия — Бранденбургские ворота в Берлине.
ТОП-10 стран Европы, где туристов чаще всего обворовывают (инфографика)
Как обезопасить себя от краж
Туристам рекомендуют особо ценные вещи сдавать в специальный сейф отеля (не сейф в номере). Эти ценности описываются и сдаются при въезде в гостиничный сейф (на ресепшен или в офисе управляющего), а туристу выдается квитанция или расписка с описанием имущества.
В случае кражи вещей из такого спецсейфа турист может «железно» рассчитывать на полную компенсацию, поскольку за хранение его имущества юридически отвечала именно гостиница.
Что делать, если деньги и ценные вещи украли
Если, несмотря на меры предосторожности, кража произошла в номере отеля или на территории отеля за границей, действуйте по следующему алгоритму:
  1. Необходимо немедленно уведомить о краже гостиничного гида-представителя туроператора. Его контактами запаситесь заранее, потому что этот человек помогает в разных ситуациях, которые могут возникнуть у туриста.
  2. Надо сообщить о краже администрации гостиницы. Обратитесь на ресепшен. Гостиничный гид должен помочь с переводом и коммуникациями туристам, не владеющим необходимым иностранным языком.
  3. При необходимости нужно вызвать вместе с представителями гостиницы полицию и сообщить о ситуации в консульство. Возможно, потребуется их помощь или консультация для дальнейших коммуникаций с местными органами правопорядка. Контакты консульства также следует записать заранее.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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