Европейские города с лучшими рождественскими ярмарками по доступным ценам — Finance.ua

Европейские города с лучшими рождественскими ярмарками по доступным ценам
В предпраздничный сезон рождественские ярмарки становятся магнитом для туристов, но затраты на угощение и развлечения могут значительно возрасти, особенно во время заграничного путешествия.
Британский сервис Post Office Travel Money исследовал 14 европейских городов, чтобы определить, где можно провести двухдневное путешествие на рождественскую ярмарку с лучшим соотношением цены и качества, пишет издание Express.
Лидеры рейтинга
Первое место заняла столица Словакии — Братислава, где двухдневный отдых обойдется дешевле всего.
Учитывалась стоимость проживания в 3−4-звездном отеле, расходы на два ужина с вином, кофе, праздничными напитками и закусками на рождественской ярмарке. И вышло, что именно здесь отдыхать наиболее выгодно.
⚡ Оформить туристическое страхование на Finance.ua
Второе место занял Вильнюс (Литва). При этом город оказался самым дешевым в плане еды, напитков и трансфера из аэропорта.
Латвийская Рига опустилась на третье место рейтинга.
Авторы исследования в целом отметили, что города Восточной Европы предлагают лучшее соотношение цены и качества для тех, кто ищет выгодные предложения. Девять городов из лучших десяти находятся именно в этом регионе.
Сразу два польских города попали в список лучших для тех, кто ищет экономный отдых на Рождество.
Речь идет о Гданьске и Кракове. Также в рейтинге оказались столица Чехии Прага, где наиболее выгодными оказались цены в ресторанах, и венгерский Будапешт. Завершает список датский Копенгаген.
Поделиться новостью