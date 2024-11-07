К Рождеству запустят новый поезд из Киева в столицу Словакии — Finance.ua

К Рождеству запустят новый поезд из Киева в столицу Словакии Сегодня 17:21 — Личные финансы

К Рождеству запустят новый поезд из Киева в столицу Словакии

Словакия подтвердила готовность запустить новый поезд Киев-Братислава уже в середине декабря.

Об этом шла речь во время Шестого заседания Украинско-Словацкой смешанной комиссии, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Стороны договорились о реализации железнодорожного сообщения Киев-Братислава с пересадкой на станции Чоп. Маршрут учитывает уже начатое строительство линии европейского пути в Украине между Ужгородом и Чопом и возможную прямую линию Ужгород — Чоп — Кошице — Братислава с перспективой продолжения маршрута в другие европейские страны. Ожидается, что новый поезд удастся запустить в середине декабря.

«Мы видим рост объема грузовых железнодорожных перевозок как в прошлом, так и в этом году. Растут и пассажирские перевозки. Поэтому нам так важно развивать международное железнодорожное пассажирское сообщение между Украиной и Словакией. Благодарна Словакии за активные шаги к реализации этой цели», — отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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Кроме того, словацкая сторона сообщила, что запустили инструмент для привлечения финансирования от третьих стран для поддержки проектов с обеих сторон границы, которые будут способствовать восстановлению Украины. Подписание первого соглашения ожидается уже в этом месяце.

Свириденко также приветствовала активное участие Словакии в инвестиционных программах, направленных на восстановление Украины. В рамках Ukraine Investment Framework подали уже 4 проекта в сфере энергетики, которые планируют осуществлять совместно с украинскими партнерами. Общая сумма проектов — 143 млн евро.

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Также во время встречи речь шла о продолжении модернизации пункта пропуска «Ужгород — Вышнее Немецкое», чтобы увеличить пропускную способность как для грузового, так и пассажирского транспорта.

Кроме того, Украина выразила заинтересованность в расширении пропускной способности пункта Малый Березный — Убля. В планах также открыть для пассажирской перевозки железнодорожный пункт пропуска «Павлово — Матиовце», который работает только как грузовой.

Справка Finance.ua:

ранее премьер-министр Денис Шмыгаль уже сообщал, что Украина и Словакия планируют запустить альтернативное железнодорожное сообщение по маршруту Киев-Братислава;

с 15 июля 2024 г. Словакия начала применять упрощенные национальные визовые правила для иностранцев, которые хотят въехать в страну с целью работы на определенных должностях, связанных с дефицитом.

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