Словакия будет предоставлять Украине аварийные поставки электроэнергии в случае блэкаута — Фицо — Finance.ua
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Словакия будет предоставлять Украине аварийные поставки электроэнергии в случае блэкаута — Фицо

Энергетика
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Словакия будет предоставлять Украине аварийные поставки электроэнергии в случае блэкаута — Фицо
Словакия будет предоставлять Украине аварийные поставки электроэнергии в случае блэкаута — Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Словакия будет предоставлять Украине аварийные поставки электроэнергии в случае блэкаута.
Об этом он сообщил во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
«Хотим, чтобы Украина достойно перезимовала. При блэкауте будем предоставлять аварийные поставки энергии», — сказал Фицо.
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Роберт Фицо заявил о том, что Словакия поддерживает идею присоединения Украины к единой энергетической системе ЕС.
«На очередном европейском саммите мы хотим предложить системное решение (для поддержки украинской энергосистемы. — Ред.). Понимаем, что основа вашей энергосистемы была уничтожена, но хотим иметь уверенность, что это будет наверстано. У нас есть единый энергетический рынок в ЕС, необходимо, чтобы он распространялся и на вас», — заявил Фицо.
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Также он отметил, что Словакия готовит очередной пакет гуманитарной помощи для Украины. В нем не будет летального оружия, но будет поддержка энергетической системы Украины.
Ранее словацкий премьер Роберт Фицо на встрече с украинским коллегой в Ужгороде заявлял, что Словакия на 100% поддерживает вступление Украины в ЕС, но холодно относится к членству Украины в НАТО.
По материалам:
Укрінформ
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