Словакия будет предоставлять Украине аварийные поставки электроэнергии в случае блэкаута — Фицо Сегодня 16:45 — Энергетика

Словакия будет предоставлять Украине аварийные поставки электроэнергии в случае блэкаута — Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Словакия будет предоставлять Украине аварийные поставки электроэнергии в случае блэкаута.

Об этом он сообщил во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

«Хотим, чтобы Украина достойно перезимовала. При блэкауте будем предоставлять аварийные поставки энергии», — сказал Фицо.

Роберт Фицо заявил о том, что Словакия поддерживает идею присоединения Украины к единой энергетической системе ЕС.

«На очередном европейском саммите мы хотим предложить системное решение (для поддержки украинской энергосистемы. — Ред.). Понимаем, что основа вашей энергосистемы была уничтожена, но хотим иметь уверенность, что это будет наверстано. У нас есть единый энергетический рынок в ЕС, необходимо, чтобы он распространялся и на вас», — заявил Фицо.

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Также он отметил, что Словакия готовит очередной пакет гуманитарной помощи для Украины. В нем не будет летального оружия, но будет поддержка энергетической системы Украины.

Ранее словацкий премьер Роберт Фицо на встрече с украинским коллегой в Ужгороде заявлял, что Словакия на 100% поддерживает вступление Украины в ЕС, но холодно относится к членству Украины в НАТО.

Укрінформ По материалам:

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