Україна та Словаччина планують запустити потяги з Києва до Братислави — Finance.ua

Україна та Словаччина планують запустити потяги з Києва до Братислави Сьогодні 18:33 — Фондовий ринок

Україна та Словаччина планують запустити потяги з Києва до Братислави

Україна та Словаччина планують запустити альтернативне залізничне сполучення за маршрутом Київ-Братислава.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив за результатами других міжурядових консультацій зі Словаччиною, передає Інтерфакс-Україна.

«Плануємо запустити альтернативне залізничне сполучення Київ—Братислава з продовженням до Відня з пересадкою на станції Чоп», — сказав Шмигаль.

Прем’єр додав, що ще один проєкт — це розвиток транскордонного залізничного маршруту Чоп — Чієрна над Тисою, зокрема, планується розвиток інфраструктури прикордонного пункту пропуску для збільшення його можливостей.

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