Словакия изменила правила оформления временной защиты для украинцев: что нового — Finance.ua

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Словакия изменила правила оформления временной защиты для украинцев: что нового

Личные финансы
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Словакия изменила правила оформления временной защиты для украинцев: что нового
Словакия изменила правила оформления временной защиты для украинцев: что нового
С 6 августа 2024 года в Словакии начали действовать новые правила регистрации для получения временной защиты. Теперь украинские беженцы могут подать документы в любое отделение полиции по делам иностранцев, но предварительно необходимо зарегистрироваться онлайн.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Словацкой Республики, пишет visitukraine.
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Подача заявления

Теперь для оформления временной защиты необходимо предварительно заполнить заявление на «Dočasné útočisko» онлайн. Без этого подать документы в отдел иностранной полиции будет невозможно. Все украинские беженцы должны записаться на прием в выбранном отделении полиции через систему бронирования. Зарезервировать время можно на сайте министерства в разделе системы бронирования. На одну дату можно забронировать только одного человека.
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График приема

Подать документы на временную защиту можно только во вторник и четверг с 07:30 до 13:30. Это означает, что визит без предварительной записи будет невозможен. Данное ограничение поможет организовать эффективный прием заявлений и снизить нагрузку на отделение полиции.

Где можно подать заявление

Украинские беженцы могут обратиться в любое из 13 отделений полиции по делам иностранцев, независимо от места их запланированного проживания в Словакии.
Эти отделения расположены в городах: Михаловце, Кошице, Пряшев, Римавская Собота, Ружомберок, Банская Быстрица, Жилина, Тренчин, Нитра, Дунайская Стреда, Новое Замки, Трнава, Братислава.
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Необходимые документы и сроки

Если у беженца есть загранпаспорт или другой документ, удостоверяющий личность, статус временной защиты будет предоставлен немедленно. Если документа нет, решение по заявлению будут принимать не менее 30 дней.
Подтверждением предоставления временной защиты будет документ о разрешении на пребывание с отметкой DOČASNÉ ÚTOČISKO.

Для чего это

Новые правила оформления временной защиты в Словакии направлены на упрощение и оптимизацию процесса регистрации украинских беженцев. Важно соблюдать все требования и предварительно регистрироваться онлайн, чтобы избежать задержек и недоразумений.

Справка Finance.ua:

  • Новый международный железнодорожный маршрут Киев — Кошице планируют запустить в этом году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины. Из Киева поезд будет доезжать до станции Ганиска возле Кошице через пограничный переход Павлово — Матовское Войковце.
  • Власти Словакии продлили до 4 марта 2024 года льготные условия пребывания в стране для беженцев из Украины. Об этом сообщает МВД Республики. Таким образом, украинцы, желающие продлить свой статус защиты в Словакии, должны подать соответствующее уведомление через электронный сервис МВД Словакии.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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