Словакия готовится поставлять Украине электроэнергию в осенне-зимний период — Finance.ua

Словакия готовится поставлять Украине электроэнергию в осенне-зимний период Сегодня 06:10 — Энергетика

Словакия готовится поставлять Украине электроэнергию в осенне-зимний период

Братислава с начала полномасштабного вторжения россии в Украину поставила Киеву 40 тыс. кВт/ч электроэнергии и готовится это делать и дальше в сложный для Украины осенне-зимний период.

Об этом в ходе совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в четверг в Варшаве заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.

«Мы — значительный партнер Украины в вопросе поставки электроэнергии. В начале военного конфликта Словакия поставила в Украину более 40 тыс. кВтч электроэнергии, что определенным образом привело к стабилизации энергосистемы Украины. Мы готовимся на осенне-зимний сезон, который, вероятно, будет критическим для Украины», — сказал Пеллегрини.

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Он подчеркнул, что заверил президента Польши в том, что Словакия имеет «такой же взгляд на неспровоцированную агрессию россии».

«Словакия не признает ни аннексии Крыма, ни изменение границ, что происходит силой с нарушением всех международных норм», — подчеркнул словацкий президент.

Он отметил, что, хотя Братиславу «часто представляют иным образом», она «выполняет много работы в этом вопросе» (по поддержке Украины — ред.). В частности, по его словам, Словакия задействовала свои государственные компании или компании с государственным капиталом к увеличению военной продукции.

Укрінформ По материалам:

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