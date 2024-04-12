Украина договорилась со Словакией о производстве техники для разминирования — Finance.ua
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Украина договорилась со Словакией о производстве техники для разминирования

Казна и Политика
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Украина и Словакия договорились о совместном производстве инженерной техники для разминирования и предоставлении уже готовых машин для выявления и обезвреживания мин.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил по итогам межправительственных консультаций, передает пресс-служба правительства.
По словам Шмыгаля, правительства двух государств договорились к середине следующего года пересмотреть договорную базу финансово-технического, экономического сотрудничества и социальной защиты.
Также Украина и Словакия договорились как можно скорее отработать отмену односторонних ограничений на украинскую аграрную продукцию.
По материалам:
Укрінформ
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