Украина договорилась со Словакией о производстве техники для разминирования — Finance.ua

Украина договорилась со Словакией о производстве техники для разминирования Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Украина и Словакия договорились о совместном производстве инженерной техники для разминирования и предоставлении уже готовых машин для выявления и обезвреживания мин.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил по итогам межправительственных консультаций, передает пресс-служба правительства.

По словам Шмыгаля, правительства двух государств договорились к середине следующего года пересмотреть договорную базу финансово-технического, экономического сотрудничества и социальной защиты.

Также Украина и Словакия договорились как можно скорее отработать отмену односторонних ограничений на украинскую аграрную продукцию.

Укрінформ По материалам:

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