Украина и Словакия запустят новый железнодорожный маршрут Киев — Кошице Сегодня 08:30 — Личные финансы

Украина и Словакия запустят новый железнодорожный маршрут Киев — Кошице

Новый международный железнодорожный маршрут Киев — Кошице планируют запустить в этом году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

«Правительство Словацкой Республики одобрило предложение о введении прямого железнодорожного сообщения по маршруту Киев — Кошице», — говорится в сообщении.

Государственный секретарь Министерства транспорта Словацкой Республики Денис Жилаков рассказал, что маршрут будет служить, в частности для того, чтобы больше украинцев могли воспользоваться услугами международного аэропорта в Кошице.

Из Киева поезд будет доезжать до станции Ганиська возле Кошице через пограничный переход Павлово — Матовске Войковце.

До запуска маршрута продлится организационно-подготовительная работа:

оборудование помещения для пограничного и таможенного контроля;

изменение платформы на станции Ганиська около Кошице;

подготовка автобусного сообщения из Ганиськи до аэропорта и железнодорожного вокзала Кошице;

заключение договоров на транспортные услуги со Словацкой железной дорогой;

работа над поиском источников финансирования проекта.

Напомним, с 18 марта Укрзализныця начала онлайн-продажу билетов в Австрию и Венгрию.

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