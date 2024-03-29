Украина и Словакия запустят новый железнодорожный маршрут Киев — Кошице
Новый международный железнодорожный маршрут Киев — Кошице планируют запустить в этом году.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.
«Правительство Словацкой Республики одобрило предложение о введении прямого железнодорожного сообщения по маршруту Киев — Кошице», — говорится в сообщении.
Государственный секретарь Министерства транспорта Словацкой Республики Денис Жилаков рассказал, что маршрут будет служить, в частности для того, чтобы больше украинцев могли воспользоваться услугами международного аэропорта в Кошице.
Из Киева поезд будет доезжать до станции Ганиська возле Кошице через пограничный переход Павлово — Матовске Войковце.
До запуска маршрута продлится организационно-подготовительная работа:
- оборудование помещения для пограничного и таможенного контроля;
- изменение платформы на станции Ганиська около Кошице;
- подготовка автобусного сообщения из Ганиськи до аэропорта и железнодорожного вокзала Кошице;
- заключение договоров на транспортные услуги со Словацкой железной дорогой;
- работа над поиском источников финансирования проекта.
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