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Прага — Чоп: начал курсировать новый международный рейс

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Прага — Чоп: начал курсировать новый международный рейс
Прага — Чоп: начал курсировать новый международный рейс
В четверг, 28 марта, начал курсирование новый международный рейс между Прагой и Чопом, объединяющий ночным сообщением столицу Чехии, словацкий Кошице и украинский Чоп. Последний в свою очередь уже стал полноценным хабом в сообщении Украина — ЕС.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
«Специально под запуск нового международного сообщения Укрзализныця назначила и новый внутренний дневной поезд № 345/346 Черновцы — Чоп — Ужгород, расписание движения которого подстроено для комфортной пересадки буковинских и закарпатских пассажиров», — говорится в сообщении.

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Стоимость билетов в/из Праги зависит от дня поездки и в среднем составляет около 1060 грн за сидячее место или 1700 грн за спальное место.
Приобрести их можно на сайте перевозчика RegioJet. В чешском поезде доступны женские купе, ассортимент блюд и напитков из бортового меню, включая завтраки.
Время поездки между Прагой и Чопом составит около 13 часов, отправление из Праги ежедневно в 21:52, прибытие в Чоп в 10:35.
В обратном направлении отправление из Чопа ежедневно в 17:35, прибытие в Прагу в 05:57.
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Пограничный и таможенный контроль на украинской стороне будет осуществляться в международном терминале железнодорожного вокзала станции Чоп, на словацкой стороне — в вагонах поездов во время стоянки поезда на пограничной станции Чиерна над Тисоу, при этом пассажирам не нужно выходить из вагонов.
Напомним, с 18 марта началась продажа билетов онлайн на поезда, следующие в сообщении Украина — Австрия. Билеты будут доступны только онлайн в мобильном приложении Укрзализныци с верификацией аккаунта через «Дія.Підпис».
Также «Укрзализныця» запустила бета-тестирование мониторинга билетов с возможностью автовыкупа на поезда внутреннего сообщения.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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