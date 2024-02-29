Чешский RegioJet протестировал поезд из Праги в Чоп — Finance.ua

Чешский RegioJet протестировал поезд из Праги в Чоп
Чешский железнодорожный оператор RegioJet 27 февраля совершил тестовую поездку по маршруту Кошице (Словакия) — Чоп (Украина).
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
«Она прошла удачно. В результате все необходимые параметры подтверждены», — говорится в сообщении.
Официальные комментарии компании не предоставили.
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Председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко ранее сообщал, что компания заключила контракт с чешским железнодорожным оператором RegioJet, который начнет выполнять рейсы по маршруту Чоп-Прага с марта.
Со своей стороны в RegioJet сообщали, что завершили подготовку к запуску сообщения Чоп-Кошице-Прага. Компания в ближайшее время планирует запустить второй поезд из Праги в Украину по новому маршруту Прага-Кошице-Чоп, тогда как сейчас ее поезда курсируют в польский Перемышль, откуда осуществляется пересадка на поезда Укрзализныци. Были получены все необходимые разрешения от железнодорожных администраций Чехии и Словакии. В компании заявляли, что сроки запуска поезда зависят от УЗ.
Укрзализныця анонсировала запуск поезда из Чопа в Прагу в партнерстве с RegioJet с середины ноября 2023 года, однако запуск несколько затянулся.
Владелец RegioJet Радим Янчура рассказывал, что рейс Чоп-Прага будет иметь три вагона на 140 мест, из них 80 — в спальных вагонах, 60 — в вагонах с сидячими местами.
По его словам, цена билета составит около 25 евро. В его стоимость будет входить бесплатная вода, кофе, доступ к Wi-Fi. Время в пути — 13 часов 30 минут, включая паспортный контроль на словацкой границе. Вагоны из Чопа будут следовать в составе поезда Прага-Кошице, состоящего из 18 вагонов. Пассажиры будут обеспечены завтраком и ужином.
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