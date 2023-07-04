Чешская RegioJet планирует прямое железнодорожное сообщение между Киевом, Берлином и Ганновером — Finance.ua

Чешская RegioJet планирует прямое железнодорожное сообщение между Киевом, Берлином и Ганновером
Крупнейший в Центральной Европе частный железнодорожный перевозчик, чешский RegioJet, планирует в сотрудничестве с «Укрзализныцей» запустить прямые рейсы Киев — Берлин и Киев — Ганновер в 2024 году.
Об этом в интервью Forbes рассказал основатель RegioJet Радим Янчура.
«В 2024 году планируем в партнерстве с „Укрзализныцей“ запустить рейсы Киев — Берлин, а также Киев — Ганновер через Лейпциг и Дрезден», — говорит Янчура.
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Поезд из Киева в Берлин курсировал до 2012-го. Но немецкая железная дорога, по словам Янчуры, выставила УЗ коммерческие условия, которые увеличили стоимость проезда поезда по территории Германии. Это сделало маршрут убыточным, и рейс был закрыт.
Сейчас поезд RegioJet приезжает в польский Перемышль, где пассажиры пересаживаются с поезда «Укрзализныци». Ежедневная загрузка — от 300 до 500 пассажиров.
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В планах RegioJet на 2023 год добавить еще один поезд и увеличить загруженность до 800 пассажиров. Компания планирует запустить новый рейс Прага — Чоп и получить возможность заезда собственных поездов на станцию Мостиска-2 во Львовской области.
Также в планах — инвестировать в украинскую железную дорогу — электрифицировать участок Чоп — Мукачево и построить пассажирскую платформу и пешеходный мост на станции Мостиска-2.
Компания делает ставку на жителей малых городов, а не на население крупных городов с хорошо развитыми аэропортами.
«Для жителей небольших населенных пунктов может быть гораздо выгоднее и проще сесть на поезд и за день приехать в Прагу, чем сначала ехать в Киев, а оттуда лететь самолетом», — говорит Янчура.
Справка Finance.ua:
- RegioJet — второй по величине автобусный перевозчик в Европе после Flixbus и крупнейший частный железнодорожный пассажирский перевозчик в Центральной Европе. Компания имеет лицензии на работу в Чехии, Словакии, Германии, Австрии и Польше. В прошлом году RegioJet перевез 11 млн пассажиров.
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