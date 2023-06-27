«Укрзализныця» назначает дополнительный поезд по самому популярному внутреннему маршруту — Finance.ua
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«Укрзализныця» назначает дополнительный поезд по самому популярному внутреннему маршруту

Фондовый рынок
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«Укрзализныця» назначает дополнительный поезд по самому популярному внутреннему маршруту
«Укрзализныця» назначает дополнительный поезд по самому популярному внутреннему маршруту
Реагируя на спрос пассажиров, Укрзализныця назначает дополнительный поезд № 191/192 по самому популярному внутреннему маршруту: Киев — Львов.
Об этом сообщила компания.
Поезд будет удобно отправляться из столицы в самые «пиковые» даты: 30 июня, 1, 2, 8 и 15 июля утром, в 07:05, и прибывать во Львов уже в 14:49. Обратно из Львова поезд будет выезжать 30 июня, 1, 2, 8 и 15 июля в 14:37 и прибывать в столицу в 22:27.
Поезд будет сформирован из новых вагонов производства Крюковского вагоностроительного завода с кондиционированием, кнопкой вызова проводника и сигнализацией внутри купе.
Кроме того, для пассажиров из Днепра, Запорожья и Харькова этот поезд — удобная пересадочная опция, чтобы добраться до Львова быстро и удобно: в направлении Львова пересесть на поезд № 191/192 можно с поездов № 79 Днепр — Киев, № 38 Запорожье — Киев и № 63 Харьков — Киев (время ожидания пересадки не превысит полутора часов во всех случаях).
Так же — в обратном направлении: осуществить пересадку с поезда № 192/191 можно на поезда № 64 Киев — Харьков и № 80 Киев — Днепр (время на пересадку в обоих случаях не превысит 47 минут). Билеты на все рейсы уже доступны в приложении Укрзализныци, в чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.
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По материалам:
Finance.ua
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