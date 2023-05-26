Чешский RegioJet открывает железнодорожные рейсы от Праги до Днепра и Харькова — Finance.ua
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Чешский RegioJet открывает железнодорожные рейсы от Праги до Днепра и Харькова

Мир
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Чешский RegioJet открывает железнодорожные рейсы от Праги до Днепра и Харькова
Чешский RegioJet открывает железнодорожные рейсы от Праги до Днепра и Харькова
Частный чешский оператор RegioJet объявил о том, что договорился с «Укрзализныцей» о расширении сотрудничества в сфере продаж билетов. Теперь в RegioJet можно будет купить билеты не только на поезда из Праги в Киев с пересадкой в польском Перемышле, но и через Перемышль в Днепр и Запорожье, а также в Полтаву и Харьков.
Об этом сообщают чешские СМИ со ссылкой на пресс-релиз перевозчика.
Отмечается, что путешествие в одном направлении совершается по единому билету.
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«Мы расширяем текущее предложение украинских направлений, чтобы включить другие крупные города, расположенные в центральной и восточной части Украины. Пассажиры обязательно оценят возможность пользоваться спальными вагонами на протяжении всего путешествия, что обеспечит им необходимый комфорт», — прокомментировал Якуб Свобода, директор железнодорожного направления RegioJet.
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Цена билета в один конец из Праги в Запорожье или Харьков начинается ориентировочно от 70 евро.
В RegioJet также сообщили, что за первый год работы маршрута Прага-Перемышль поезда компании перевезли здесь 110 тысяч пассажиров.
Напомним, что RegioJet с июня 2022 года запустил ежедневное курсирование ночных поездов из Праги в Перемышль, с последующей пересадкой на поезд УЗ до Львова, Тернополя, Хмельницкого, Винницы и Киева.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей 🧐

По материалам:
Центр транспортних стратегій
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