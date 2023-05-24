Укрзализныця анонсировала новый график движения на летний сезон: новые маршруты — Finance.ua

Укрзализныця анонсировала новый график движения на летний сезон: новые маршруты Сегодня 17:20 — Личные финансы

Укрзализныця анонсировала новый график движения на летний сезон: новые маршруты

Укрзализныця с 10 июня вводит новый график движения поездов на летний сезон — некоторые из них претерпят изменения в расписании и движении, а также появится 2 новых рейса.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В новом графике появилось 2 новых рейса:

поезд № 40/39 Запорожье — Солотвино, который будет останавливаться в 7 областях Украины и соединит Запорожье и Днепр с курортами Львовщины и Закарпатья — от Славского до Берегово;

поезд № 148/147 Киев — Одесса, курсирующий через Черкассы.

Еще 2 поезда Укрзализныци из нового графика изменят свой маршрут следования для новых сообщений:

№ 13/14 Киев — Солотвино в новом графике будет курсировать через Винницу и Хмельницкий (вместо станций Шепетовка и Здолбунов-Юж.);

№ 234/233 Киев — Покровск — Львов будет курсировать через Павлоград.

Кроме этого, в новом графике четырем поездам Укрзализныци продлен маршрут следования:

№ 43/44 «Стефания Экспресс» Ивано-Франковск — Киев — Ивано-Франковск будет направляться в Черкассы;

№ 105/106 Одесса — Киев — Одесса будет направляться до и от станции Сумы;

№ 63/64 Харьков — Киев — Харьков сможет курсировать во Львов и из Львова;

№ 53/54 Одесса — Днепр — Одесса сможет курсировать в Запорожье и из Запорожья.

Также У З уменьшила время на пути следования более 35 поездов, в частности, №¾ Запорожье — Ужгород, № 15/16 Харьков — Ясиня, № 17/18 Харьков — Ужгород, № 29/30 Киев — Ужгород, № 749/750 Киев — Чоп, Ужгород, № 779/780 Киев — Сумы, № 790/789−792/791 Киев — Кропивницкий/Кременчуг и другим.

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