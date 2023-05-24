Укрзализныця анонсировала новый график движения на летний сезон: новые маршруты — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Укрзализныця анонсировала новый график движения на летний сезон: новые маршруты

Личные финансы
23
Укрзализныця анонсировала новый график движения на летний сезон: новые маршруты
Укрзализныця анонсировала новый график движения на летний сезон: новые маршруты
Укрзализныця с 10 июня вводит новый график движения поездов на летний сезон — некоторые из них претерпят изменения в расписании и движении, а также появится 2 новых рейса.
Об этом сообщает пресс-служба компании.

В новом графике появилось 2 новых рейса:

  • поезд № 40/39 Запорожье — Солотвино, который будет останавливаться в 7 областях Украины и соединит Запорожье и Днепр с курортами Львовщины и Закарпатья — от Славского до Берегово;
  • поезд № 148/147 Киев — Одесса, курсирующий через Черкассы.

Еще 2 поезда Укрзализныци из нового графика изменят свой маршрут следования для новых сообщений:

  • № 13/14 Киев — Солотвино в новом графике будет курсировать через Винницу и Хмельницкий (вместо станций Шепетовка и Здолбунов-Юж.);
  • № 234/233 Киев — Покровск — Львов будет курсировать через Павлоград.

Кроме этого, в новом графике четырем поездам Укрзализныци продлен маршрут следования:

  • № 43/44 «Стефания Экспресс» Ивано-Франковск — Киев — Ивано-Франковск будет направляться в Черкассы;
  • № 105/106 Одесса — Киев — Одесса будет направляться до и от станции Сумы;
  • № 63/64 Харьков — Киев — Харьков сможет курсировать во Львов и из Львова;
  • № 53/54 Одесса — Днепр — Одесса сможет курсировать в Запорожье и из Запорожья.
Также У З уменьшила время на пути следования более 35 поездов, в частности, №¾ Запорожье — Ужгород, № 15/16 Харьков — Ясиня, № 17/18 Харьков — Ужгород, № 29/30 Киев — Ужгород, № 749/750 Киев — Чоп, Ужгород, № 779/780 Киев — Сумы, № 790/789−792/791 Киев — Кропивницкий/Кременчуг и другим.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь! 📱

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.