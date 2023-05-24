Укрзализныця анонсировала новый график движения на летний сезон: новые маршруты — Finance.ua

Укрзализныця анонсировала новый график движения на летний сезон: новые маршруты
Укрзализныця с 10 июня вводит новый график движения поездов на летний сезон — некоторые из них претерпят изменения в расписании и движении, а также появится 2 новых рейса.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В новом графике появилось 2 новых рейса:
- поезд № 40/39 Запорожье — Солотвино, который будет останавливаться в 7 областях Украины и соединит Запорожье и Днепр с курортами Львовщины и Закарпатья — от Славского до Берегово;
- поезд № 148/147 Киев — Одесса, курсирующий через Черкассы.
Еще 2 поезда Укрзализныци из нового графика изменят свой маршрут следования для новых сообщений:
- № 13/14 Киев — Солотвино в новом графике будет курсировать через Винницу и Хмельницкий (вместо станций Шепетовка и Здолбунов-Юж.);
- № 234/233 Киев — Покровск — Львов будет курсировать через Павлоград.
Кроме этого, в новом графике четырем поездам Укрзализныци продлен маршрут следования:
- № 43/44 «Стефания Экспресс» Ивано-Франковск — Киев — Ивано-Франковск будет направляться в Черкассы;
- № 105/106 Одесса — Киев — Одесса будет направляться до и от станции Сумы;
- № 63/64 Харьков — Киев — Харьков сможет курсировать во Львов и из Львова;
- № 53/54 Одесса — Днепр — Одесса сможет курсировать в Запорожье и из Запорожья.
Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь! 📱
Поделиться новостью