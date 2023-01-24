Словаччина на рік продовжила перебування українських біженців — Finance.ua

Словаччина на рік продовжила перебування українських біженців Сьогодні 11:48 — Особисті фінанси

Словаччина на рік продовжила перебування українських біженців

Влада Словаччини продовжила до 4 березня 2024 року пільгові умови перебування в країні для біженців з України.

Про це повідомляє МВС Республіки

«Оскільки на території України триває стан війни, надання тимчасового притулку має своє обґрунтування. Рада ЄС не ухвалила рішення про закінчення надання тимчасового захисту, а це означає, що надання такого захисту автоматично продовжується на шість місяців. Але максимум на рік», — заявив глава МВС Роман Микулець.

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Таким чином, українці, які бажають продовжити свій статус захисту в Словаччині, повинні подати відповідне повідомлення через електронний сервіс МВС Словаччини.

Ті ж українці, у яких є повноцінний вид на проживання, дійсний до 4 березня 2023 року, отримують його автоматичне продовження до 4 березня 2024 року без необхідності робити «адміністративні дії».

Нагадаємо, національний перевізник «Укрзалізниця» продовжує активно розвивати міжнародне сполучення з Європою. З України можна дістатися і до Словаччини.

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УНІАН За матеріалами:

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