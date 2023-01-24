Словаччина на рік продовжила перебування українських біженців — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Словаччина на рік продовжила перебування українських біженців

Особисті фінанси
58
Словаччина на рік продовжила перебування українських біженців
Словаччина на рік продовжила перебування українських біженців
Влада Словаччини продовжила до 4 березня 2024 року пільгові умови перебування в країні для біженців з України.
Про це повідомляє МВС Республіки.
«Оскільки на території України триває стан війни, надання тимчасового притулку має своє обґрунтування. Рада ЄС не ухвалила рішення про закінчення надання тимчасового захисту, а це означає, що надання такого захисту автоматично продовжується на шість місяців. Але максимум на рік», — заявив глава МВС Роман Микулець.
Читайте також
Таким чином, українці, які бажають продовжити свій статус захисту в Словаччині, повинні подати відповідне повідомлення через електронний сервіс МВС Словаччини.
Ті ж українці, у яких є повноцінний вид на проживання, дійсний до 4 березня 2023 року, отримують його автоматичне продовження до 4 березня 2024 року без необхідності робити «адміністративні дії».
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, національний перевізник «Укрзалізниця» продовжує активно розвивати міжнародне сполучення з Європою. З України можна дістатися і до Словаччини.
А подорожуючи до Європи автомобілем потрібно пам’ятати, що при собі слід мати Зелену картку — обов’язкове страхування на автомобіль для виїзду за кордон. Зелена карта працює як автоцивілка, тільки за кордоном. Без неї перетин кордону неможливий. Купуйте поліс онлайн на Finance.ua, щоб не переплачувати на кордоні.

Зелена картка онлайн на Finance.ua 🚗

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.