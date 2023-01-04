У Словаччині з 2023 року скасують безкоштовний проїзд для українців: нові умови — Finance.ua
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У Словаччині з 2023 року скасують безкоштовний проїзд для українців: нові умови

Особисті фінанси
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У столиці Словаччини Братиславі буде скасовано безкоштовний проїзд для переселенців із України. Платити доведеться вже з 1 січня 2023 року.
Водночас можна буде безкоштовно доїхати до потрібного місця у день отримання документів тимчасового захисту та протягом чотирьох днів залізничним чи приміським транспортом. Так, право на безкоштовний проїзд у Братиславі діятиме лише 5 днів.
З нового року українці з тимчасовим захистом втратять право на безкоштовний проїзд в автобусах, електричках, тролейбусах у Братиславі.

Щоб отримати право безкоштовного проїзду, потрібно:

  • показати український чи закордонний паспорт;
  • спеціальний документ SLOVAK HELP з червоним штампом (додаток 1) з текстом українською мовою, що видається під час перетину державного кордону;
  • або документ про надання тимчасового захисту.
Втім, безкоштовно користуватись громадським транспортом надалі зможуть учні до 18 років. Для цього необхідно мати підтвердження про притулок та документ про відвідування школи.
Також право не платити за проїзд зберігається за українцями на 60 днів з моменту набуття статусу тимчасового захисту, якщо їм потрібно буде їздити на роботу. Для цього потрібно пред’явити ще доказ від роботодавця про трудовий контракт.
За матеріалами:
Телеканал 24
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