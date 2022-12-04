Потяги до Європи: куди можна доїхати залізницею з України — Finance.ua

Потяги до Європи: куди можна доїхати залізницею з України Сьогодні 14:39 — Особисті фінанси

Потяги до Європи: куди можна доїхати залізницею з України

Українці досі прагнуть виїхати до Європи. Потягом зробити це також можливо. Залізниця зараз стала чи не найважливішим транспортом, що сполучає не тільки міста, а й країни.

Які поїзди курсують між Україною та країнами Європи

Так, національний перевізник «Укрзалізниця» продовжує активно розвивати міжнародне сполучення з Європою. Завдяки цьому з України можна дістатися до щонайменше 6 країн Європи та назад.

Польща

Одеса — Перемишль (036 Ш/Л), цей потяг відправляється з Одеси о 14:58 та прямує через Хмельницький, Тернопіль та Львів. До кінцевого пункту прибуває о 6:30 наступного дня.

Київ — Варшава, за цим напрямком курсують одразу два потяги: 907К/ 908О та 067К/068Л. Перший відправляється з Києва о 17:27, прямує через польські Хелм та Люблін, до Варшави прибуває о 10:09. Другий курсує тим самим маршрутом, але з Києва вирушення о 19:26, прибуття до Варшави о 10:12.

Київ — Перемишль, зі столиці до Перемишля курсують чотири різні рейси це 053/054, 705/706, 715/716 та 89/90. Є відправлення з Києва як об 11:01, так і в вечірні години: о 19:46, 20:14 або 22:52.

Запоріжжя — Перемишль (032П/Д), потяг відправляється зі станції Запоріжжя-1 о 20:15 та прибуває до Перемишля о 15:18.

Угорщина та Австрія

Потяг 749 сполученням Київ — Будапешт — Відень прямує через станції Стрий, Воловець, Мукачево, Захонь, Демечер, Дебрецен, Пюштекладань, Кишуйсаллаш, Сольнок, Будапешт-Келенфельд, Дьйор, Хедьешхалом. Відправлення щоденно з Києва о 12:57, прибуття в Будапешт о 8:20, а у Відень об 11:21.

Чехія

До Чехії можна дістатися з пересадкою за маршрутом Київ — Прага з пересадкою у Перемишлі. Поїзд 715 вирушає з Києва о 8:30, з Перемишля о 20:48 потяг сполучення RJ 1000 прямує до Чехії. Кінцевий пункт — Прага наступного дня зранку о 8:55.

Словаччина

Мукачево — Чоп — Кошице, за цим маршрутом є два потяги 960/961 та 962/963. Перший відправляється з Мукачево о 14:48, прибуває в кінцевий пункт о 18:17, другий відправляється о 18:16, а прибуває о 21:33.

Чоп — Чієрна-над-Тісоу 8861/8860 вирушення з Чопа об 11:35, прибуття об 11:46 наступного дня.

Молдова

Київ — Кишинів (351/352), потяг рушає з Києва о 17:02, прямує через Вінницю та прибуває до Кишинева о 10:38.

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