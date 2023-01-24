Словакия на год продлила пребывание украинских беженцев — Finance.ua
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Словакия на год продлила пребывание украинских беженцев

Личные финансы
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Словакия на год продлила пребывание украинских беженцев
Словакия на год продлила пребывание украинских беженцев
Власти Словакии продлили до 4 марта 2024 года льготные условия пребывания в стране для беженцев из Украины.
Об этом сообщает МВД Республики.
«Поскольку на территории Украины продолжается состояние войны, предоставление временного убежища имеет свое обоснование. Совет ЕС не принял решение об окончании предоставления временной защиты, а это значит, что предоставление такой защиты автоматически продлевается на шесть месяцев. Но максимум на год», — заявил глава МВД Роман Микулец.
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Таким образом, украинцы, желающие продлить свой статус защиты в Словакии, должны предоставить соответствующее уведомление через электронный сервис МВД Словакии.
Те же украинцы, у которых есть полноценный вид на жительство, действительный до 4 марта 2023 года, получают его автоматическое продление до 4 марта 2024 года без необходимости совершать «административные действия».
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Напомним, национальный перевозчик «Укрзализныця» продолжает активно развивать международное сообщение с Европой. Из Украины можно добраться и в Словакию.
А путешествуя в Европу на автомобиле нужно помнить, что при себе следует иметь Зеленую карту — обязательное страхование на автомобиль для выезда за границу. Зеленая карта работает как автогражданка, только за границей. Без нее пересечение границы невозможно. Покупайте полис онлайн на Finance.ua, чтобы не переплачивать на границе.

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По материалам:
УНІАН
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