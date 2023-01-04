В Словакии с 2023 отменят бесплатный проезд для украинцев: новые условия — Finance.ua
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В Словакии с 2023 отменят бесплатный проезд для украинцев: новые условия

Личные финансы
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В столице Словакии Братиславе будет отменен бесплатный проезд для переселенцев из Украины. Платить придется уже с 1 января 2023 года.
В то же время можно будет бесплатно доехать до нужного места в день получения документов временной защиты и в течение четырех дней железнодорожным или пригородным транспортом. Так, право на бесплатный проезд в Братиславе будет действовать всего 5 дней.
С нового года украинцы с временной защитой лишатся права на бесплатный проезд в автобусах, электричках, троллейбусах в Братиславе.

Чтобы получить право бесплатного проезда, нужно:

  • показать украинский или загранпаспорт;
  • специальный документ SLOVAK HELP с красным штампом (приложение 1) с текстом на украинском языке, который выдается при пересечении государственной границы;
  • или документ о предоставлении временной защиты.
Впрочем, бесплатно пользоваться общественным транспортом в дальнейшем смогут ученики до 18 лет. Для этого необходимо иметь подтверждение о приюте и документ о посещении школы.
Также право не платить за проезд сохраняется за украинцами на 60 дней с момента получения статуса временной защиты, если им нужно будет ездить на работу. Для этого нужно предъявить еще доказательство от работодателя о трудовом контракте.
По материалам:
Телеканал 24
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