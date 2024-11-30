ТОП-7 лучших мест в мире для сноубордистов — Finance.ua

ТОП-7 лучших мест в мире для сноубордистов Сегодня 12:12 — Мир

ТОП-7 лучших мест в мире для сноубордистов

Если вы ищете самые лучшие места в мире для катания на сноуборде, предлагаем вашему вниманию лыжные зоны. Об этом пишет onelyplanet.com . Эксперты назвали разные наилучшие места соответственно запросу: для семейного отдыха, для начинающих, для любителей роскоши.

1. Хоккайдо, Япония

Япония обладает почти мифическим статусом как среди сноубордистов, так и среди лыжников. Не только из-за его легендарного «Japow» (мелкий сухой порошок снега, который не слипается), но и из-за его эстетической привлекательности.

На Хоккайдо, втором по величине острове Японии, вы найдете некоторые из его лучших курортов — такие места, как Нисеко, с его нетронутыми, покрытыми пудрой склонами и заснеженными соснами.

Читайте также Какая страна больше всего страдает от чрезмерного туризма

2. Les Trois Vallées, Франция

Лучше всего подходит для фристайла

Les Trois Vallées. Крупнейший в мире район для катания на лыжах и сноубордах, высокогорный французский «рай». Здесь есть семь курортов, самые известные из которых Мерибель, Валь Торанс и Куршевель.

Это место — как магнит для сноубордистов, любящих фристайл, благодаря наличию шести сноупарков и 37 зон развлечений. Это также один из самых безопасных для снега курортов Европы.

Читайте также Борьба с чрезмерным туризмом: Греция планирует ввести налог для пассажиров круизных лайнеров

Это связано с его высотой — его 595 км (370 миль) склонов находятся на высоте от 1100 км (3608 футов) до 3230 м (10 600 футов) над уровнем моря, а 85% горнолыжной зоны находятся выше 1800 м (590 футов).

3. Китцбюэльские Альпы, Австрия

Лучше всего для начинающих

Австрийские Китцбюэльские Альпы невероятно красивы, также это отличное место для новичков.

В регионе есть 20 городов и 900 км (559 миль) трасс, что означает, что для начинающих места достаточно. Один из моих любимых курортов — Санкт-Иоганн в Тироле, известный своими открытыми склонами без толкучки. Кроме того, семидневный абонемент на подъемник для всей области стоит 319 евро.

4. Санкт-Мориц, Швейцария

Лучше всего для роскоши

Санкт-Мориц — название альпийского города и горнолыжной зоны, которое десятилетиями привлекало знаменитостей — от членов королевской семьи до рэперов и всех остальных.

Здесь находится один из самых роскошных горнолыжных отелей, таких как Badrutt’s Palace с армией дворецких, которые носят посетителям сноуборды и раздают горячие шоколадные конфеты и где ежегодные мероприятия включают в себя Фестиваль SunIce и Кубок мира по снежному поло.

Читайте также Самую счастливую страну мира признали лучшей для туризма

5. Парадиски, Франция

Лучше всего для семей

Французский регион Парадиски, где есть 425 км (264 мили) идеально ухоженных трасс, славится своими двумя мировыми курортами: Ла-Плань и Лез-Арк, которые связывает Вануаз-Экспресс — двухэтажная канатная дорога.

Самая длинная и самая быстрая канатная дорога в мире была открыта в 2003 году. Окружающие села, окружающие большие курорты, являются прекрасной базой для семейного отдыха.

Справка Finance.ua:

Уже несколько лет подряд звание самой счастливой страны мира остается за Финляндией. Тревел-эксперты в этом году считают, что эта страна — настоящее сокровище на карте мирового туризма.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.