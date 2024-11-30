ТОП-7 лучших мест в мире для сноубордистов — Finance.ua

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ТОП-7 лучших мест в мире для сноубордистов

Мир
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ТОП-7 лучших мест в мире для сноубордистов
ТОП-7 лучших мест в мире для сноубордистов
Если вы ищете самые лучшие места в мире для катания на сноуборде, предлагаем вашему вниманию лыжные зоны. Об этом пишет onelyplanet.com. Эксперты назвали разные наилучшие места соответственно запросу: для семейного отдыха, для начинающих, для любителей роскоши.

1. Хоккайдо, Япония

Япония обладает почти мифическим статусом как среди сноубордистов, так и среди лыжников. Не только из-за его легендарного «Japow» (мелкий сухой порошок снега, который не слипается), но и из-за его эстетической привлекательности.
На Хоккайдо, втором по величине острове Японии, вы найдете некоторые из его лучших курортов — такие места, как Нисеко, с его нетронутыми, покрытыми пудрой склонами и заснеженными соснами.
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2. Les Trois Vallées, Франция

Лучше всего подходит для фристайла
Les Trois Vallées. Крупнейший в мире район для катания на лыжах и сноубордах, высокогорный французский «рай». Здесь есть семь курортов, самые известные из которых Мерибель, Валь Торанс и Куршевель.
Это место — как магнит для сноубордистов, любящих фристайл, благодаря наличию шести сноупарков и 37 зон развлечений. Это также один из самых безопасных для снега курортов Европы.
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Это связано с его высотой — его 595 км (370 миль) склонов находятся на высоте от 1100 км (3608 футов) до 3230 м (10 600 футов) над уровнем моря, а 85% горнолыжной зоны находятся выше 1800 м (590 футов).

3. Китцбюэльские Альпы, Австрия

Лучше всего для начинающих
Австрийские Китцбюэльские Альпы невероятно красивы, также это отличное место для новичков.
В регионе есть 20 городов и 900 км (559 миль) трасс, что означает, что для начинающих места достаточно. Один из моих любимых курортов — Санкт-Иоганн в Тироле, известный своими открытыми склонами без толкучки. Кроме того, семидневный абонемент на подъемник для всей области стоит 319 евро.

4. Санкт-Мориц, Швейцария

Лучше всего для роскоши
Санкт-Мориц — название альпийского города и горнолыжной зоны, которое десятилетиями привлекало знаменитостей — от членов королевской семьи до рэперов и всех остальных.
Здесь находится один из самых роскошных горнолыжных отелей, таких как Badrutt’s Palace с армией дворецких, которые носят посетителям сноуборды и раздают горячие шоколадные конфеты и где ежегодные мероприятия включают в себя Фестиваль SunIce и Кубок мира по снежному поло.
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5. Парадиски, Франция

Лучше всего для семей
Французский регион Парадиски, где есть 425 км (264 мили) идеально ухоженных трасс, славится своими двумя мировыми курортами: Ла-Плань и Лез-Арк, которые связывает Вануаз-Экспресс — двухэтажная канатная дорога.
Самая длинная и самая быстрая канатная дорога в мире была открыта в 2003 году. Окружающие села, окружающие большие курорты, являются прекрасной базой для семейного отдыха.

Справка Finance.ua:

  • Уже несколько лет подряд звание самой счастливой страны мира остается за Финляндией. Тревел-эксперты в этом году считают, что эта страна — настоящее сокровище на карте мирового туризма.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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