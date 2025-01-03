Назван красивый итальянский город в часе езды от Венеции, но без толп туристов — Finance.ua

Назван красивый итальянский город в часе езды от Венеции, но без толп туристов Сегодня 03:58 — Мир

Венеция привлекает толпы туристов из всех уголков планеты благодаря своей красоте. Однако не всем по душе такие многолюдные города. Поэтому путешественникам рекомендуют посетить Азоло, пишет Express

Отмечается, что этот город расположен в чуть более 60 километрах от Венеции. Автомобилем этот путь можно преодолеть менее чем за час.

В издании поделились, что об Азоло вспоминали с любовью известный викторианский поэт и драматург Роберт Браунинг, итальянская актриса Элеонора Дузе и знаменитая исследовательница и писательница-путешественница Фрейя Старк. Главная улица города даже названа в честь Браунинга.

По словам журналистов, этот средневековый город следует своим традициям. В нем невозможно найти супермаркеты, точки быстрого питания или сувенирные магазины. Зато есть извилистые мощеные улочки, красивые виллы эпохи Возрождения и уютные кафе.

В издании рекомендуют посетить туристам заведения Caffe Centrale и Gilda Patisserie Bistrot. Они расположены на главной площади. Также можно заглянуть на Piazza Garibaldi, откуда открывается вид на собор и Городской музей.

В коллекцию музея входят археологические находки, картины и главы, посвященные Дузе, Старку и Екатерине Корнаро. Журналисты рассказали, что в городе много интересного.

Кроме того, в городе повсюду открываются потрясающие виды, добавили в издании. За это Азоло называют «жемчужиной Тревизо».

УНІАН По материалам:

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