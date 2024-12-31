Греция планирует увеличить туристические налоги в 2025 году — Finance.ua
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Греция планирует увеличить туристические налоги в 2025 году

Личные финансы
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Греция планирует увеличить туристические налоги в 2025 году
Греция планирует увеличить туристические налоги в 2025 году
С 2025 года в Греции вступают в силу повышенные туристические налоги.
Об этом пишет internationalinvestment.biz.
Новые налоги помогут Греции собрать до 400 млн евро ежегодно, что почти вдвое превышает текущие доходы от туризма.

Основные изменения в налогах

Ежедневный налог на проживание:
  • в низкий сезон (с ноября по март) туристы будут платить €2 в день, что значительно больше нынешних €0,5;
  • в высокий сезон (с апреля по октябрь) налог увеличится до €8 в день по сравнению с текущими €1,5;
  • для гостиниц высокого класса налог может достигать €15 в сутки.
Налоги на круизные лайнеры:
  • туристы, путешествующие в круизах, будут платить до €20 за посещение популярных направлений, таких как Санторини и Миконос;
  • для менее загруженных мест, включая Афины и Крит, ставка будет составлять €5 в день.
Эти меры введены для контроля потока туристов на перегруженные острова и сохранения их экосистемы.
Городские налоги:
  • введены дополнительные сборы в крупных туристических городах для финансирования развития инфраструктуры.

Причины введения новых налогов

Налоги в стране решили ввести из-за роста количества туристов. В 2024 году Грецию посетили почти 25 миллионов туристов, что принесло стране 15 млрд евро доходов.
Собранные налоги будут направлены на улучшение дорог, водоснабжение, энергосистемы и управление отходами.
Часть средств также будет инвестирована в защиту от стихийных бедствий, таких как наводнения и пожары, которые регулярно потрясают Грецию.

Как повышение налогов повлияет на стоимость отдыха

Повышение налогов приведет к увеличению стоимости отдыха. Например, для семьи из четырех человек проживание в отеле высокого класса в высокий сезон будет стоить дороже €60 в день только за счет налогов. Круизный тур с посещением популярных островов может дополнительно стоить €20 с человека за каждую остановку.
Эти изменения, вероятно, повлияют на предпочтения туристов, побуждая их выбирать менее популярные направления или снижать продолжительность пребывания.

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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