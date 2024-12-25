Топ-5 направлений для путешествий в США в 2025 году — Finance.ua

Топ-5 направлений для путешествий в США в 2025 году Сегодня 15:10 — Мир

Топ-5 направлений для путешествий в США в 2025 году

Dollar Flight Club представил список самых дешевых направлений в США на 2025 год, которые позволят сэкономить деньги. Выбирая место для путешествия, обратите внимание на доступность отелей, стоимость пребывания и, конечно, дешевые авиабилеты.

Об этом пишет traveloffpath.

Лучшие направления для путешествий в США

1. Орландо, Флорида (MCO)

Орландо — это мечта каждого ребенка благодаря Walt Disney World и Universal Studios. Взрослые также найдут здесь развлечения: шоппинг, рестораны и активный отдых.

По данным Dollar Flight Club, средняя стоимость авиабилетов составляет 150 долларов, а лучшее время для посещения — начало января или начало сентября.

2. Денвер, Колорадо

Денвер — идеальное место для любителей природы: здесь можно прокатиться на лыжах зимой или наслаждаться пешими прогулками летом.

Лучшее время для визита: март (окончание лыжного сезона) или конец лета (для походов).

3. Лас-Вегас, Невада

Лас-Вегас известен своими казино, курортами и гостиницами, но также предлагает множество ресторанов и возможностей для активного отдыха.

Самые низкие цены на авиабилеты в отели, Dollar Flight Club предлагает путешествие в декабре и январе.

4. Остин, Техас (AUS)

Остин — это современный город с теплой атмосферой и богатой культурой.

Остин известен как мировая столица живой музыки, так что если вы ищете лучшие заведения и фестивали живой музыки в США, то это еще одна замечательная причина добавить Остин в свой список.

Лучшее время для посещения города — март, когда проходит музыкальный фестиваль South by Southwest (SXSW).

5. Нэшвилл, Теннесси (BNA)

Нэшвилл — это сердце кантри-музыки и рай для меломанов. Здесь можно насладиться живыми музыкальными выступлениями, исторической архитектурой и растущей арт-сценой.

В отчете Dollar Flight Club Нэшвилл стал 5-м самым доступным направлением в США со средней ценой авиабилета 190 долларов США.

Лучшее время для посещения Нашвилла — весна, особенно если вы фанат музыки, поскольку именно в это время в городе проходят самые известные музыкальные фестивали.

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