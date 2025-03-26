ТОП-10 необычных ПДД в разных странах — Finance.ua

ТОП-10 необычных ПДД в разных странах Сегодня 08:00 — Технологии&Авто

ТОП-10 необычных ПДД в разных странах

Обычно правила дорожного движения унифицированы, но часто страны добавляют свои пункты. Некоторые из них весьма необычны для украинцев.

Некоторые правила дорожного движения за границей могут удивить опытных водителей. Об этом сообщает « Автопилот ».

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10 правил, которые могут удивить даже опытных путешественников.

1. Запрет есть и пить за рулем на Кипре

Водителям на Кипре строго запрещено употреблять пищу или напитки за рулем, даже если речь идет о воде. Закон требует, чтобы обе руки всегда были на руле. За нарушение предусмотрен штраф в 50 кипрских фунтов (около 90 долларов США).

2. В Германии можно водить авто голым

Водитель имеет право находиться за рулем в любом виде, даже полностью обнаженным, поскольку автомобиль считается приватным пространством. Однако обувь обязательна — это предотвращает потерю контроля над педалями.

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3. В Италии запрещено целоваться в авто

В небольшом городке Эболи в провинции Салерно действует закон, запрещающий водителям целоваться за рулем. Это сделано для того, чтобы пары не становились легкой мишенью для воров. Штраф за нарушение — от 50 до 500 евро.

4. В Дании водители должны заглядывать под автомобили перед поездкой

Перед тем как трогаться, водители в Дании обязаны проверять, не спрятался ли кто-нибудь под их автомобилем. Это правило направлено на предотвращение несчастных случаев.

5. В Швейцарии запрещено мыть авто в воскресенье

В Швейцарии воскресенье считается днем ​​отдыха, и какие-либо шумные работы, включая мойку автомобиля, строго запрещены.

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6. Числовой код на номерах в Филиппинах

На Филиппинах введена система ограничений по последней цифре номерного знака. К примеру, если номер заканчивается на 1 или 2, автомобиль не может выезжать на дороги в понедельник.

7. В Японии водитель получит штраф за обрызгивание пешеходов

Если автомобиль проедет через лужу и обрызгает пешехода, это может привести к штрафу в размере 65 долларов США.

8. Во Франции запрещено фотографировать полицейских

С 2021 года во Франции действует закон, запрещающий фотографировать правоохранителей и их транспортные средства. Нарушение может привести к штрафу или даже к аресту.

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9. В Финляндии таксисты должны платить сбор за музыку

Если водитель такси в Финляндии включает музыку для пассажиров, то он обязан платить годовой сбор в размере 22 евро.

10. В Македонии нетрезвым пассажирам запрещено сидеть на переднем сиденье

Если пассажир заметно пьян, он не имеет права сидеть рядом с водителем. Это правило введено для уменьшения риска отвлечения водителя от дороги.

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Мир полон уникальных законов, и эти правила еще раз доказывают, что иногда ПДД могут быть не только полезными, но и довольно неожиданными.

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Телеканал 24 По материалам:

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