ТОП-3 самых ненадежных электромобилей с пробегом — Finance.ua

ТОП-3 самых ненадежных электромобилей с пробегом
Электромобили становятся все более популярными и постепенно вытесняют традиционные автомобили с ДВС. Некоторые водители считают, что у таких моделей редко появляются поломки, но это не совсем соответствует действительности.
Эксперты из What Car? назвали три самых ненадежных электромобиля с пробегом. У этих моделей есть большое количество проблем.
В целом эксперты проанализировали данные о поломках 34 популярных электромобилей.
Они выяснили у владельцев таких авто, какие компоненты чаще всего выходили из строя и насколько сложно было отремонтировать их.
ТОП-3 самых ненадежных электромобиля с пробегом
MG4 EV оказался самым ненадежным электромобилем с пробегом. Рейтинг надежности модели составил 63,8% из 100%.
По словам экспертов, у MG4 EV чаще всего выходили из строя электронные компоненты, не связанные с силовой установкой.
Также проблемы часто возникали с отделкой интерьера, кузовом и электромотором.
Opel (Vauxhall в Великобритании) Corsa Electric также оказался довольно ненадежным электромобилем.
Чаще всего у этой модели выходят из строя кондиционер, аккумуляторная батарея и электронные компоненты, не связанные с силовой установкой.
Читайте также
Porsche Taycan замыкает тройку самых ненадежных электрокаров с пробегом.
Многие владельцы модели пожаловались на проблемы, связанные с кондиционером, кузовом и аккумуляторной батареей этого авто.
Поделиться новостью