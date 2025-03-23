ТОП-3 самых ненадежных электромобилей с пробегом — Finance.ua

ТОП-3 самых ненадежных электромобилей с пробегом 23.03.2025, 01:06 — Технологии&Авто

ТОП-3 самых ненадежных электромобилей с пробегом, Фото: freepik

Электромобили становятся все более популярными и постепенно вытесняют традиционные автомобили с ДВС. Некоторые водители считают, что у таких моделей редко появляются поломки, но это не совсем соответствует действительности.

Эксперты из What Car? назвали три самых ненадежных электромобиля с пробегом. У этих моделей есть большое количество проблем.

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В целом эксперты проанализировали данные о поломках 34 популярных электромобилей.

Они выяснили у владельцев таких авто, какие компоненты чаще всего выходили из строя и насколько сложно было отремонтировать их.

ТОП-3 самых ненадежных электромобиля с пробегом

MG4 EV оказался самым ненадежным электромобилем с пробегом. Рейтинг надежности модели составил 63,8% из 100%.

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По словам экспертов, у MG4 EV чаще всего выходили из строя электронные компоненты, не связанные с силовой установкой.

Также проблемы часто возникали с отделкой интерьера, кузовом и электромотором.

Opel (Vauxhall в Великобритании) Corsa Electric также оказался довольно ненадежным электромобилем.

Чаще всего у этой модели выходят из строя кондиционер, аккумуляторная батарея и электронные компоненты, не связанные с силовой установкой.

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Porsche Taycan замыкает тройку самых ненадежных электрокаров с пробегом.

Многие владельцы модели пожаловались на проблемы, связанные с кондиционером, кузовом и аккумуляторной батареей этого авто.

УНІАН По материалам:

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