Где в Украине больше всего зарегистрировано элитных авто (инфографика) — Finance.ua

Где в Украине больше всего зарегистрировано элитных авто (инфографика)
Определение «элитного автомобиля» может быть субъективным, но на законодательном уровне этот статус имеют машины стоимостью более 3 миллионов гривен (около $71,5 тыс.), которым не больше пяти лет.
Такие транспортные средства подлежат ежегодному налогу на сумму 25 000 грн. В список элитных авто, утверждаемый Министерством экономики, в 2025 году вошли 352 модели.
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Киев занимает первое место по количеству элитных автомобилей и сумме уплаченного налога — 62,2 млн грн. Однако и другие области Украины имеют значительный автопарк премиальных машин:
- Днепропетровская область — 21,2 млн грн;
- Одесская область — 18,8 млн грн;
- Киевская область — 17,2 млн грн.
Эти цифры показывают, что дорогие авто регистрируются не только в столице, но и в крупных региональных центрах.
Общее количество элитных авто в Украине
На прошлый год в Украине насчитывалось 10 217 автомобилей, подпадающих под определение «элитных». Из них:
- 7193 авто принадлежит физическим лицам;
- 3024 авто находятся в собственности юридических лиц.
В процентном соотношении такие автомобили составляют всего 0,088% от общего автопарка страны.
Почему количество элитных авто растет
Увеличение количества дорогостоящих машин в Украине можно объяснить несколькими факторами:
- Развитие бизнеса и рост доходов в больших городах.
- Популярность лизинга и финансовых приложений для покупки авто.
- Расширение официального импорта премиальных марок.
Хотя Киев остается безоговорочным лидером по количеству элитных автомобилей, Днепропетровская, Одесская и Киевская области также имеют значительную долю дорогих транспортных средств.
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