Где в Украине больше всего зарегистрировано элитных авто (инфографика) — Finance.ua

Где в Украине больше всего зарегистрировано элитных авто (инфографика) Сегодня 20:17 — Технологии&Авто

Где в Украине больше всего зарегистрировано элитных авто (инфографика)

Определение «элитного автомобиля» может быть субъективным, но на законодательном уровне этот статус имеют машины стоимостью более 3 миллионов гривен (около $71,5 тыс.), которым не больше пяти лет.

Такие транспортные средства подлежат ежегодному налогу на сумму 25 000 грн. В список элитных авто, утверждаемый Министерством экономики, в 2025 году вошли 352 модели.

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Регионы-лидеры по количеству дорогих авто

Киев занимает первое место по количеству элитных автомобилей и сумме уплаченного налога — 62,2 млн грн. Однако и другие области Украины имеют значительный автопарк премиальных машин:

Днепропетровская область — 21,2 млн грн;

Одесская область — 18,8 млн грн;

Киевская область — 17,2 млн грн.

Эти цифры показывают, что дорогие авто регистрируются не только в столице, но и в крупных региональных центрах.

Общее количество элитных авто в Украине

На прошлый год в Украине насчитывалось 10 217 автомобилей, подпадающих под определение «элитных». Из них:

7193 авто принадлежит физическим лицам;

3024 авто находятся в собственности юридических лиц.

В процентном соотношении такие автомобили составляют всего 0,088% от общего автопарка страны.

Почему количество элитных авто растет

Увеличение количества дорогостоящих машин в Украине можно объяснить несколькими факторами:

Развитие бизнеса и рост доходов в больших городах.

Популярность лизинга и финансовых приложений для покупки авто.

Расширение официального импорта премиальных марок.

Хотя Киев остается безоговорочным лидером по количеству элитных автомобилей, Днепропетровская, Одесская и Киевская области также имеют значительную долю дорогих транспортных средств.

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Ampercar По материалам:

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