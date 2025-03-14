Владельцы элитных авто уплатили 220 млн грн транспортного налога: среди лидеров три региона — Finance.ua
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Владельцы элитных авто уплатили 220 млн грн транспортного налога: среди лидеров три региона

Личные финансы
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Владельцы элитных авто уплатили 220 млн грн транспортного налога: среди лидеров три региона
Владельцы элитных авто уплатили 220 млн грн транспортного налога: среди лидеров три региона
В прошлом году владельцы элитных автомобилей перечислили в бюджет почти 220 млн грн транспортного налога, треть из этой суммы поступила от автолюбителей Киева.
Такие данные обнародовала Государственная налоговая служба.
Согласно сообщению, в 2024 году местные бюджеты получили на 37% больше или на 59 млн грн, чем в 2023 году. Количество владельцев автомобилей, уплативших налог, также возросло. Если в 2023 году налог платили 7 393 человека, то в 2024 году — уже 10 217 человек.
Подавляющую часть поступлений составили уплаты физических лиц: 7193 владельца автомобилей уплатили 136,2 млн грн. В то же время более 3 тыс. юридических лиц перечислили в бюджет 83,5 млн грн.
Почти треть общей суммы уплаченного налога — 62,2 млн грн — поступила от плательщиков Киева. Среди других регионов лидерами по сумме уплаченного налога являются:
  • Днепропетровская область — 21,2 млн грн;
  • Одесская область — 18,8 млн грн;
  • Киевская область — 17,2 млн. грн.

Транспортный налог: кто и как его платит

Транспортный налог платят владельцы легковых автомобилей, выпущенных не позднее 5 лет назад, и имеющих среднерыночную стоимость более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января налогового года. В 2024 году это составляло 2 662 500 грн, а в 2025 году — 3 000 000 грн.
Ставка налога составляет 25 тыс. грн за каждый автомобиль.
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Перечень марок автомобилей, подлежащих налогообложению, определяет Министерство экономики. Полный список доступен на официальном сайте Министерства и публикуется до 1 февраля каждого года. В 2024 году в список попали 488 моделей автомобилей, среди которых:
  • Aston Martin
  • Audi
  • Bentley
  • BMW
  • Cadillac
  • Шевроле
  • Dodge
  • Ferrari
  • Форд
  • GMC Hummer
  • Jaguar
  • Lamborghini
  • Land Rover
  • Lexus
  • McLaren
  • Maserati
  • Mercedes-Benz
  • Porsche
  • Rolls-Royce
  • Tesla
  • Toyota
  • Ford
  • Chevrolet
В 2025 году список сократится до 352 марок.

Как получить уведомление о начислении налога

Юридические лица будут получать уведомления о начисленной сумме налога в электронном кабинете. Физическим лицам налоговые уведомления будут отправлены по почте по месту налогового адреса или, если они выбрали электронное взаимодействие с ГНС, — в электронном кабинете.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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