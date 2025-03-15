В Украине растет спрос на электромобили: самые популярные авто — Finance.ua

В Украине растет спрос на электромобили: самые популярные авто Сегодня 21:06 — Технологии&Авто

В Украине растет спрос на электромобили: самые популярные авто, Фото: freepik

В феврале 2025 года украинцы приобрели 4,488 тыс. электромобилей, что на 23% больше, чем в январе, и на 14% больше, чем в феврале 2024 года.

Об этом сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины (Укравтопром).

Основное количество зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 4 360 ед., среди которых подавляющее большинство — подержанные (3 728 ед.).

Среди 128 коммерческих электромобилей были новыми только 9 авто.

ТОП-5 новых электромобилей февраля

Лидером среди новых электромобилей месяца стал BYD Song Plus, приобретенный 115 ед.

Также в пятерку вошли:

Zeekr 7X — 65 ед.;

Volkswagen ID.4 — 56 ед.;

Zeekr 001 — 46 ед;

Volkswagen ID. Unyx — 45 ед.

ТОП-5 подержанных электромобилей

Первое место по количеству регистраций среди подержанных электрокаров у украинцев в прошлом месяце заняла Tesla Model Y — 430 ед.

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Кроме того, в ТОП-5 вошли Tesla Model 3 — 429 ед., Nissan Leaf — 407 ед., Hyundai Kona Electric — 245 ед. и KIA Niro EV — 231 ед.

360 гривен, если заряжать электроавто исключительно на ЭЗС (электрозарядных станциях). Напомним, при среднем потреблении электромобилем 20 кВт-ч на 100 км затраты на такую ​​дистанцию ​​составятесли заряжать электроавто исключительно на ЭЗС (электрозарядных станциях).

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