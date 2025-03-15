В Украине растет спрос на электромобили: самые популярные авто — Finance.ua
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В Украине растет спрос на электромобили: самые популярные авто

Технологии&Авто
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В Украине растет спрос на электромобили: самые популярные авто
В Украине растет спрос на электромобили: самые популярные авто, Фото: freepik
В феврале 2025 года украинцы приобрели 4,488 тыс. электромобилей, что на 23% больше, чем в январе, и на 14% больше, чем в феврале 2024 года.
Об этом сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины (Укравтопром).
Основное количество зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 4 360 ед., среди которых подавляющее большинство — подержанные (3 728 ед.).
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Среди 128 коммерческих электромобилей были новыми только 9 авто.

ТОП-5 новых электромобилей февраля

Лидером среди новых электромобилей месяца стал BYD Song Plus, приобретенный 115 ед.
Также в пятерку вошли:
  • Zeekr 7X — 65 ед.;
  • Volkswagen ID.4 — 56 ед.;
  • Zeekr 001 — 46 ед;
  • Volkswagen ID. Unyx — 45 ед.

ТОП-5 подержанных электромобилей

Первое место по количеству регистраций среди подержанных электрокаров у украинцев в прошлом месяце заняла Tesla Model Y — 430 ед.
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Кроме того, в ТОП-5 вошли Tesla Model 3 — 429 ед., Nissan Leaf — 407 ед., Hyundai Kona Electric — 245 ед. и KIA Niro EV — 231 ед.
Напомним, при среднем потреблении электромобилем 20 кВт-ч на 100 км затраты на такую ​​дистанцию ​​составят 360 гривен, если заряжать электроавто исключительно на ЭЗС (электрозарядных станциях).
По материалам:
Finance.ua
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