В Украине растет спрос на электромобили: самые популярные авто — Finance.ua

В Украине растет спрос на электромобили: самые популярные авто
В феврале 2025 года украинцы приобрели 4,488 тыс. электромобилей, что на 23% больше, чем в январе, и на 14% больше, чем в феврале 2024 года.
Об этом сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины (Укравтопром).
Основное количество зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 4 360 ед., среди которых подавляющее большинство — подержанные (3 728 ед.).
Среди 128 коммерческих электромобилей были новыми только 9 авто.
ТОП-5 новых электромобилей февраля
Лидером среди новых электромобилей месяца стал BYD Song Plus, приобретенный 115 ед.
Также в пятерку вошли:
- Zeekr 7X — 65 ед.;
- Volkswagen ID.4 — 56 ед.;
- Zeekr 001 — 46 ед;
- Volkswagen ID. Unyx — 45 ед.
ТОП-5 подержанных электромобилей
Первое место по количеству регистраций среди подержанных электрокаров у украинцев в прошлом месяце заняла Tesla Model Y — 430 ед.
Читайте также
Кроме того, в ТОП-5 вошли Tesla Model 3 — 429 ед., Nissan Leaf — 407 ед., Hyundai Kona Electric — 245 ед. и KIA Niro EV — 231 ед.
Напомним, при среднем потреблении электромобилем 20 кВт-ч на 100 км затраты на такую дистанцию составят 360 гривен, если заряжать электроавто исключительно на ЭЗС (электрозарядных станциях).
Поделиться новостью