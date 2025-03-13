Специалисты назвали топ-5 гибридных авто с самым высоким рейтингом безопасности (фото) — Finance.ua

Специалисты назвали топ-5 гибридных авто с самым высоким рейтингом безопасности (фото)
Гибридные автомобили становятся все более популярными, предлагая экономичность и экологичность без компромиссов в безопасности. Эксперты TopSpeed составили рейтинг пяти самых надежных гибридов, получивших высокие оценки в краш-тестах и имеющих расширенный комплекс систем безопасности.
1. Mazda CX-50 Hybrid
Mazda CX-50 Hybrid сочетает в себе стильный дизайн, мощный двигатель и передовые технологии безопасности. Оснащенный 2,5-литровым бензиновым мотором в сочетании с электрической силовой установкой, он развивает 219 л.с. и обеспечивает расход горючего около 6,2 л/100 км.
Системы безопасности:
- Адаптивный круиз-контроль
- Система предотвращения столкновений
- Контроль слепых зон
- Система удержания в полосе.
2. Toyota Prius Hybrid
Легендарный Prius остается одним из самых безопасных гибридов на рынке. Автомобиль оснащен 1,8-литровым двигателем и электромотором, общая мощность — 194 л.с. Расход горючего — всего 4,5 л/100 км.
Системы безопасности:
- Toyota Safety Sense 3.0
- Система автоматического торможения
- Ассистент по распознаванию пешеходов
- Контроль перекрестного движения.
3. Hyundai Sonata Hybrid
Этот гибридный седан совмещает высокий уровень безопасности с эффективностью. 2,0-литровый двигатель и электромотор обеспечивают 192 л.с., расход топлива — 5,1 л/100 км.
Системы безопасности:
- Адаптивный круиз-контроль
- Ассистент избегания столкновений
- Камера 360°
- Система предупреждения о выезде из полосы.
4. Ford Escape Hybrid
Компактный кроссовер Escape Hybrid получил 5-звездочный рейтинг безопасности по версии NHTSA. Оснащен 2,5-литровым двигателем и электромотором (210 л.с.), его расход — 5,7 л/100 км.
Системы безопасности:
- Автоматическое экстренное торможение
- Ассистент парковки
- Контроль усталости водителя
- Адаптивный дальний свет.
5. Subaru Forester Hybrid
Forester Hybrid предлагает полный стандартный привод и высокую безопасность. Под капотом 2,5-литровый бензиновый двигатель в паре с электромотором, общая мощность — 194 л.с. Расход горючего — 6,4 л/100 км.
Системы безопасности:
- Система EyeSight
- Предотвращение фронтальных столкновений
- Контроль движения по полосе
- Система помощи при спуске.
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