Специалисты назвали топ-5 гибридных авто с самым высоким рейтингом безопасности (фото) — Finance.ua

Специалисты назвали топ-5 гибридных авто с самым высоким рейтингом безопасности (фото) Сегодня 03:36 — Технологии&Авто

Гибридные автомобили становятся все более популярными, предлагая экономичность и экологичность без компромиссов в безопасности. Эксперты TopSpeed ​​составили рейтинг пяти самых надежных гибридов, получивших высокие оценки в краш-тестах и ​​имеющих расширенный комплекс систем безопасности.

1. Mazda CX-50 Hybrid

Mazda CX-50 Hybrid сочетает в себе стильный дизайн, мощный двигатель и передовые технологии безопасности. Оснащенный 2,5-литровым бензиновым мотором в сочетании с электрической силовой установкой, он развивает 219 л.с. и обеспечивает расход горючего около 6,2 л/100 км.

Системы безопасности:

Адаптивный круиз-контроль

Система предотвращения столкновений

Контроль слепых зон

Система удержания в полосе.

2. Toyota Prius Hybrid

Легендарный Prius остается одним из самых безопасных гибридов на рынке. Автомобиль оснащен 1,8-литровым двигателем и электромотором, общая мощность — 194 л.с. Расход горючего — всего 4,5 л/100 км.

Системы безопасности:

Toyota Safety Sense 3.0

Система автоматического торможения

Ассистент по распознаванию пешеходов

Контроль перекрестного движения.

3. Hyundai Sonata Hybrid

Этот гибридный седан совмещает высокий уровень безопасности с эффективностью. 2,0-литровый двигатель и электромотор обеспечивают 192 л.с., расход топлива — 5,1 л/100 км.

Системы безопасности:

Адаптивный круиз-контроль

Ассистент избегания столкновений

Камера 360°

Система предупреждения о выезде из полосы.

4. Ford Escape Hybrid

Компактный кроссовер Escape Hybrid получил 5-звездочный рейтинг безопасности по версии NHTSA. Оснащен 2,5-литровым двигателем и электромотором (210 л.с.), его расход — 5,7 л/100 км.

Системы безопасности:

Автоматическое экстренное торможение

Ассистент парковки

Контроль усталости водителя

Адаптивный дальний свет.

5. Subaru Forester Hybrid

Forester Hybrid предлагает полный стандартный привод и высокую безопасность. Под капотом 2,5-литровый бензиновый двигатель в паре с электромотором, общая мощность — 194 л.с. Расход горючего — 6,4 л/100 км.

Системы безопасности:

Система EyeSight

Предотвращение фронтальных столкновений

Контроль движения по полосе

Система помощи при спуске.

Ampercar По материалам:

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