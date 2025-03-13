Специалисты назвали топ-5 гибридных авто с самым высоким рейтингом безопасности (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Специалисты назвали топ-5 гибридных авто с самым высоким рейтингом безопасности (фото)

Технологии&Авто
19
Гибридные автомобили становятся все более популярными, предлагая экономичность и экологичность без компромиссов в безопасности. Эксперты TopSpeed ​​составили рейтинг пяти самых надежных гибридов, получивших высокие оценки в краш-тестах и ​​имеющих расширенный комплекс систем безопасности.

1. Mazda CX-50 Hybrid

Специалисты назвали топ-5 гибридных авто с самым высоким рейтингом безопасности (фото)
Mazda CX-50 Hybrid сочетает в себе стильный дизайн, мощный двигатель и передовые технологии безопасности. Оснащенный 2,5-литровым бензиновым мотором в сочетании с электрической силовой установкой, он развивает 219 л.с. и обеспечивает расход горючего около 6,2 л/100 км.
Системы безопасности:
  • Адаптивный круиз-контроль
  • Система предотвращения столкновений
  • Контроль слепых зон
  • Система удержания в полосе.

2. Toyota Prius Hybrid

Специалисты назвали топ-5 гибридных авто с самым высоким рейтингом безопасности (фото)
Легендарный Prius остается одним из самых безопасных гибридов на рынке. Автомобиль оснащен 1,8-литровым двигателем и электромотором, общая мощность — 194 л.с. Расход горючего — всего 4,5 л/100 км.
Системы безопасности:
  • Toyota Safety Sense 3.0
  • Система автоматического торможения
  • Ассистент по распознаванию пешеходов
  • Контроль перекрестного движения.

3. Hyundai Sonata Hybrid

Специалисты назвали топ-5 гибридных авто с самым высоким рейтингом безопасности (фото)
Этот гибридный седан совмещает высокий уровень безопасности с эффективностью. 2,0-литровый двигатель и электромотор обеспечивают 192 л.с., расход топлива — 5,1 л/100 км.
Системы безопасности:
  • Адаптивный круиз-контроль
  • Ассистент избегания столкновений
  • Камера 360°
  • Система предупреждения о выезде из полосы.

4. Ford Escape Hybrid

Специалисты назвали топ-5 гибридных авто с самым высоким рейтингом безопасности (фото)
Компактный кроссовер Escape Hybrid получил 5-звездочный рейтинг безопасности по версии NHTSA. Оснащен 2,5-литровым двигателем и электромотором (210 л.с.), его расход — 5,7 л/100 км.
Системы безопасности:
  • Автоматическое экстренное торможение
  • Ассистент парковки
  • Контроль усталости водителя
  • Адаптивный дальний свет.

5. Subaru Forester Hybrid

Специалисты назвали топ-5 гибридных авто с самым высоким рейтингом безопасности (фото)
Forester Hybrid предлагает полный стандартный привод и высокую безопасность. Под капотом 2,5-литровый бензиновый двигатель в паре с электромотором, общая мощность — 194 л.с. Расход горючего — 6,4 л/100 км.
Системы безопасности:
  • Система EyeSight
  • Предотвращение фронтальных столкновений
  • Контроль движения по полосе
  • Система помощи при спуске.
По материалам:
Ampercar
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems