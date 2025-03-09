ТОП-5 самых популярных подержанных авто февраля — Finance.ua

ТОП-5 самых популярных подержанных авто февраля
За прошедший месяц украинский автопарк пополнили почти 17 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Отмечается, по отношению к февралю 2024 года этот показатель уменьшился на 5%.
Читайте также
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 46%.
Дальше идут:
- дизельные — 23%;
- электромобили — 22%;
- гибриды — 5%;
- авто с ГБО — 4%.
Средний возраст подержанных машин, перешедших в феврале на украинские номера, составляет 9,5 года.
Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.
ТОП — 5 самых популярных моделей месяца:
- Volkswagen Golf — 900 ед.;
- Renault Megane — 653 ед.;
- Skoda Octavia — 592 ед.;
- Volkswagen Tiguan — 490 ед.;
- Audi Q5 — 449 ед.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли около 31 тыс. б/у легковых автомобилей, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2024 г.
КАСКО: страховка вашего автомобиля в Украине 🚗
Поделиться новостью