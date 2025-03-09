ТОП-5 самых популярных подержанных авто февраля — Finance.ua

ТОП-5 самых популярных подержанных авто февраля Сегодня 21:22 — Технологии&Авто

ТОП-5 самых популярных подержанных авто февраля, Фото: freepik

За прошедший месяц украинский автопарк пополнили почти 17 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Отмечается, по отношению к февралю 2024 года этот показатель уменьшился на 5%.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 46%.

Дальше идут:

дизельные — 23%;

электромобили — 22%;

гибриды — 5%;

авто с ГБО — 4%.

Средний возраст подержанных машин, перешедших в феврале на украинские номера, составляет 9,5 года.

Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.

ТОП — 5 самых популярных моделей месяца:

Volkswagen Golf — 900 ед.;

Renault Megane — 653 ед.;

Skoda Octavia — 592 ед.;

Volkswagen Tiguan — 490 ед.;

Audi Q5 — 449 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли около 31 тыс. б/у легковых автомобилей, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2024 г.

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