ТОП-5 самых популярных подержанных авто февраля — Finance.ua
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ТОП-5 самых популярных подержанных авто февраля

Технологии&Авто
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ТОП-5 самых популярных подержанных авто февраля
ТОП-5 самых популярных подержанных авто февраля, Фото: freepik
За прошедший месяц украинский автопарк пополнили почти 17 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Отмечается, по отношению к февралю 2024 года этот показатель уменьшился на 5%.
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Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 46%.
Дальше идут:
  • дизельные — 23%;
  • электромобили — 22%;
  • гибриды — 5%;
  • авто с ГБО — 4%.
Средний возраст подержанных машин, перешедших в феврале на украинские номера, составляет 9,5 года.
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Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.

ТОП — 5 самых популярных моделей месяца:

  • Volkswagen Golf — 900 ед.;
  • Renault Megane — 653 ед.;
  • Skoda Octavia — 592 ед.;
  • Volkswagen Tiguan — 490 ед.;
  • Audi Q5 — 449 ед.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли около 31 тыс. б/у легковых автомобилей, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2024 г.

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По материалам:
Finance.ua
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