Топ-12 самых надежных 5-летних подержанных автомобилей (цена, срок службы) — Finance.ua

Топ-12 самых надежных 5-летних подержанных автомобилей (цена, срок службы) Сегодня 20:20 — Технологии&Авто

Топ-12 самых надежных 5-летних подержанных автомобилей (цена, срок службы)

В 2025 году были определены самые надежные автомобили, предлагающие наилучшее соотношение цены и остаточного срока службы.

Такие данные были по результатам исследования аналитического агентства iSeeCars

Анализ базировался на более чем 700 тысячах ценовых предложений и показателей одометров 368 миллионов подержанных авто, что позволило оценить среднюю стоимость эксплуатации в год.

Средний показатель для 5-летних подержанных автомобилей:

цена — $26,206,

остаточный срок службы — 7,6 года,

стоимость за год — $3,426.

Лидер рейтинга

Им стала Honda Fit, которая при средней цене $18 336 предлагает остаточный срок службы 11,6 лет, что обеспечивает стоимость эксплуатации $1583 в год.

На втором месте Volkswagen Passat со средней ценой $17 636 и сроком службы 9,6 года, что дает $1845 в год.

Третье место занял Buick Encore со средней ценой $16 633 и остаточным сроком службы 8,8 года, что составляет $1897 в год.

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