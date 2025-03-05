Топ-12 самых надежных 5-летних подержанных автомобилей (цена, срок службы) — Finance.ua
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Топ-12 самых надежных 5-летних подержанных автомобилей (цена, срок службы)

Технологии&Авто
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Топ-12 самых надежных 5-летних подержанных автомобилей (цена, срок службы)
Топ-12 самых надежных 5-летних подержанных автомобилей (цена, срок службы)
В 2025 году были определены самые надежные автомобили, предлагающие наилучшее соотношение цены и остаточного срока службы.
Такие данные были по результатам исследования аналитического агентства iSeeCars.
Анализ базировался на более чем 700 тысячах ценовых предложений и показателей одометров 368 миллионов подержанных авто, что позволило оценить среднюю стоимость эксплуатации в год.
Топ-12 самых надежных 5-летних подержанных автомобилей (цена, срок службы)
Средний показатель для 5-летних подержанных автомобилей:
  • цена — $26,206,
  • остаточный срок службы — 7,6 года,
  • стоимость за год — $3,426.

Лидер рейтинга

Им стала Honda Fit, которая при средней цене $18 336 предлагает остаточный срок службы 11,6 лет, что обеспечивает стоимость эксплуатации $1583 в год.
На втором месте Volkswagen Passat со средней ценой $17 636 и сроком службы 9,6 года, что дает $1845 в год.
Третье место занял Buick Encore со средней ценой $16 633 и остаточным сроком службы 8,8 года, что составляет $1897 в год.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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