Эксперты поделились секретами экономной езды на АКПП — Finance.ua

Эксперты поделились секретами экономной езды на АКПП Сегодня 02:04 — Технологии&Авто

Эксперты поделились секретами экономной езды на АКПП

Ранее автоматические коробки передач приводили к повышенному расходу топлива по сравнению с механическими, и водителям приходилось искать способы экономии.

Однако современные автоматические трансмиссии с многодисковым сцеплением отчасти решили эту проблему, а новые модели гидротрансформаторов значительно повысили свою эффективность. В то же время многие автомобили все еще оснащены менее эффективными вариантами, что приводит к неудобствам и высоким расходам на топливо. Эксперты предложили пять простых методов снижения расхода топлива у автомобилей с АКПП.

Уменьшить затраты на 10−15% можно без серьезных модификаций. Во-первых, многие современные автомобили имеют разные режимы вождения, такие как «спорт», «норма» и «экономичный». Выбор «экономичного» режима чаще всего приводит к снижению расхода топлива, хотя при этом производительность автомобиля может уменьшиться.

Если «эко» режима нет, полезно освоить экономичный стиль вождения, удерживая обороты двигателя в пределах 2000−2500 об/мин. Также рекомендуется заранее планировать маршрут, чтобы избежать остановок на светофорах и резких разгонов, поскольку это благоприятно влияет на экономию топлива.

На трассе оптимальная скорость составляет около 80−90 км/ч, при этом нужно следить, чтобы обороты двигателя не превышали 1500 об/мин. Следуя этим рекомендациям, можно сократить расход топлива на 20−25% по сравнению с обычным стилем езды.

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uamotors По материалам:

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