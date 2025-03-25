Эксперты поделились секретами экономной езды на АКПП — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Эксперты поделились секретами экономной езды на АКПП

Технологии&Авто
2
Эксперты поделились секретами экономной езды на АКПП
Эксперты поделились секретами экономной езды на АКПП
Ранее автоматические коробки передач приводили к повышенному расходу топлива по сравнению с механическими, и водителям приходилось искать способы экономии.
Однако современные автоматические трансмиссии с многодисковым сцеплением отчасти решили эту проблему, а новые модели гидротрансформаторов значительно повысили свою эффективность. В то же время многие автомобили все еще оснащены менее эффективными вариантами, что приводит к неудобствам и высоким расходам на топливо. Эксперты предложили пять простых методов снижения расхода топлива у автомобилей с АКПП.
Уменьшить затраты на 10−15% можно без серьезных модификаций. Во-первых, многие современные автомобили имеют разные режимы вождения, такие как «спорт», «норма» и «экономичный». Выбор «экономичного» режима чаще всего приводит к снижению расхода топлива, хотя при этом производительность автомобиля может уменьшиться.
Если «эко» режима нет, полезно освоить экономичный стиль вождения, удерживая обороты двигателя в пределах 2000−2500 об/мин. Также рекомендуется заранее планировать маршрут, чтобы избежать остановок на светофорах и резких разгонов, поскольку это благоприятно влияет на экономию топлива.
На трассе оптимальная скорость составляет около 80−90 км/ч, при этом нужно следить, чтобы обороты двигателя не превышали 1500 об/мин. Следуя этим рекомендациям, можно сократить расход топлива на 20−25% по сравнению с обычным стилем езды.
Страхование автомобиля: выбирайте автогражданку от лучших страховых компаний Украины

Автогражданка (ОСАГО)

По материалам:
uamotors
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems