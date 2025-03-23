Какая страна производит больше всего автомобилей в мире — Finance.ua

Какая страна производит больше всего автомобилей в мире Сегодня 04:23 — Технологии&Авто

Какая страна производит больше всего автомобилей в мире, Фото: freepik

В 2024 году глобальное производство автотранспорта составило 92,5 млн единиц, что на 1% меньше, чем в 2023 году. Самая большая часть принадлежит Китаю, там за год произвели 31,3 млн авто.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

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Отмечается, что наибольшая доля на рынке принадлежит легковым автомобилям. Их было произведено 67,7 млн ​​единиц.

Легких коммерческих авто — 20,9 млн, а больших грузовиков — 3,6 млн. За год в мире произвели 291 000 автобусов.

Какие страны в лидерах

Второе место после Китая в рейтинге крупнейшего производства авто занимает США с результатом — 10,5 млн. Третье место у Японии — 8,2 млн.

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Также в пятерку лидеров попали Индия с показателем в 6 млн автомобилей и Мексика — 4,2 млн.

Напомним, мировой рейтинг самых продаваемых моделей в 2025 году возглавил кроссовер Toyota RAV4.

Несмотря на рост количества новых электромобилей, в ТОП-10 попала только одна электрическая модель — Tesla Model Y.

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