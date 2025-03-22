Какую модель авто покупали чаще всего в 2025 году: мировой рейтинг — Finance.ua
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Какую модель авто покупали чаще всего в 2025 году: мировой рейтинг

Технологии&Авто
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Какую модель авто покупали чаще всего в 2025 году: мировой рейтинг
Какую модель авто покупали чаще всего в 2025 году: мировой рейтинг
Мировой рейтинг самых продаваемых моделей в 2025 году возглавил кроссовер Toyota RAV4.
Об этом сообщили в «Укравтопроме», со ссылкой на данные Focus2Move.
Отмечается, несмотря на рост количества новых электромобилей, в ТОП-10 попала только одна электрическая модель — Tesla Model Y.

ТОП-10 мировых бестселлеров января 2025 г.:

  1. Toyota RAV4 — 73 907 ед. (-11,4%);
  2. Toyota Corolla — 70 822 ед. (-26,4%);
  3. Ford F-Series — 69805 ед. (+42,5%);
  4. Tesla Model Y — 64 400 ед. (-19,6%);
  5. Honda CR-V — 53 492 ед. (-25,2%);
  6. Volkswagen Tiguan — 46 093 ед. (+10,6%);
  7. Chevrolet Silverado — 44 686 ед. (-8,8%);
  8. Hyundai Tucson — 44 623 ед. (-9,8%);
  9. Toyota Camry — 43 455 ед. (-8,1%);
  10. Kia Sportage — 39 333 ед. (-7,7%).
Напомним, Tesla отзывает 46 096 пикапов Cybertruck в США из-за дефекта внешней панели, которая может отпасть во время движения.
По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), причиной стало отслоение кантового рельса — панели из нержавеющей стали. В Tesla заявили, что сервисные центры бесплатно заменят неисправную деталь.
По материалам:
Finance.ua
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