Какую модель авто покупали чаще всего в 2025 году: мировой рейтинг — Finance.ua

Какую модель авто покупали чаще всего в 2025 году: мировой рейтинг Сегодня 21:23 — Технологии&Авто

Какую модель авто покупали чаще всего в 2025 году: мировой рейтинг

Мировой рейтинг самых продаваемых моделей в 2025 году возглавил кроссовер Toyota RAV4.

Об этом сообщили в «Укравтопроме», со ссылкой на данные Focus2Move.

Отмечается, несмотря на рост количества новых электромобилей, в ТОП-10 попала только одна электрическая модель — Tesla Model Y.

ТОП-10 мировых бестселлеров января 2025 г.:

Toyota RAV4 — 73 907 ед. (-11,4%); Toyota Corolla — 70 822 ед. (-26,4%); Ford F-Series — 69805 ед. (+42,5%); Tesla Model Y — 64 400 ед. (-19,6%); Honda CR-V — 53 492 ед. (-25,2%); Volkswagen Tiguan — 46 093 ед. (+10,6%); Chevrolet Silverado — 44 686 ед. (-8,8%); Hyundai Tucson — 44 623 ед. (-9,8%); Toyota Camry — 43 455 ед. (-8,1%); Kia Sportage — 39 333 ед. (-7,7%).

Напомним, Tesla отзывает 46 096 пикапов Cybertruck в США из-за дефекта внешней панели, которая может отпасть во время движения.

По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), причиной стало отслоение кантового рельса — панели из нержавеющей стали. В Tesla заявили, что сервисные центры бесплатно заменят неисправную деталь.

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