Какую модель авто покупали чаще всего в 2025 году: мировой рейтинг — Finance.ua

Какую модель авто покупали чаще всего в 2025 году: мировой рейтинг
Мировой рейтинг самых продаваемых моделей в 2025 году возглавил кроссовер Toyota RAV4.
Об этом сообщили в «Укравтопроме», со ссылкой на данные Focus2Move.
Отмечается, несмотря на рост количества новых электромобилей, в ТОП-10 попала только одна электрическая модель — Tesla Model Y.
ТОП-10 мировых бестселлеров января 2025 г.:
- Toyota RAV4 — 73 907 ед. (-11,4%);
- Toyota Corolla — 70 822 ед. (-26,4%);
- Ford F-Series — 69805 ед. (+42,5%);
- Tesla Model Y — 64 400 ед. (-19,6%);
- Honda CR-V — 53 492 ед. (-25,2%);
- Volkswagen Tiguan — 46 093 ед. (+10,6%);
- Chevrolet Silverado — 44 686 ед. (-8,8%);
- Hyundai Tucson — 44 623 ед. (-9,8%);
- Toyota Camry — 43 455 ед. (-8,1%);
- Kia Sportage — 39 333 ед. (-7,7%).
Напомним, Tesla отзывает 46 096 пикапов Cybertruck в США из-за дефекта внешней панели, которая может отпасть во время движения.
По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), причиной стало отслоение кантового рельса — панели из нержавеющей стали. В Tesla заявили, что сервисные центры бесплатно заменят неисправную деталь.
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