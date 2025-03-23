Все меньше людей преданы автобрендам — исследование Deloitte — Finance.ua
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Все меньше людей преданы автобрендам — исследование Deloitte

Технологии&Авто
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Все меньше людей преданы автобрендам — исследование Deloitte
Все меньше людей преданы автобрендам — исследование Deloitte, Фото: freepik
Глобальное исследование потребителей автомобильной промышленности 2025 года Global Automotive Consumer Study от компании Deloitte отслеживает глобальные потребительские тенденции в автомобильной промышленности мира. Среди наиболее интересных — внедрение электрификации, проблемы с подключением, тенденции покупки автомобилей и т. д.
Исследование показало, что молодежь готова отказываться от собственных автомобилей. А если и будут покупать, то бренд для них не очень важен.
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Мировая автомобильная промышленность претерпевает огромные изменения с беспрецедентной скоростью. В центре этого изменения сидит потребитель, ожидания которого от мобильности быстро меняются.

Тренд 1: Инерция BEV остается приглушенной на большинстве рынков

Интерес потребителей к полным гибридам и технологии расширения запаса хода (т.е. отсутствие внешней розетки зарядки) набирает обороты на нескольких глобальных рынках, поскольку потребители ищут решение «лучшее из обоих миров» для снижения расходов на топливо и снижения выбросов без потребности в зарядной инфраструктуре.
Все меньше людей преданы автобрендам — исследование Deloitte

Тенденция 2: потребители легко сменят бренд при следующей покупке

Процент опрошенных потребителей, которые намерены сменить бренд в следующий раз, когда они будут покупать автомобиль, вырос по сравнению с прошлым годом на нескольких рынках, что свидетельствует о необходимости построения прочных отношений с клиентами, особенно на развивающихся рынках, где значительный процент покупателей впервые (например, Китай).
Все меньше людей преданы автобрендам — исследование Deloitte

Тенденция 3: Автомобильные транспортные средства возвращаются в поле зрения

Развитие нормативно правовой среды, регулирующей развитие автономных технологий на некоторых глобальных рынках, может облегчить развертывание парков беспилотных транспортных средств как для потребителей, так и для коммерческих целей.
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В то же время более половины опрошенных потребителей в Индии, Великобритании и Соединенных Штатах остаются обеспокоены своей безопасностью.
Интеграция искусственного интеллекта в системы транспортных средств для обеспечения функций самостоятельного управления считается в значительной степени полезной, особенно на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.
Все меньше людей преданы автобрендам — исследование Deloitte

Тенденция 4: многие молодые потребители заинтересованы в пользовании авто, а не в собственности

Половина опрошенных потребителей в Индии, Юго-Восточной Азии и Соединенных Штатах ездят на своем автомобиле каждый день (примерно вдвое больше, чем в Южной Корее или Японии).
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Однако значительное количество опрошенных на этих рынках (среди других) людей в возрасте от 18 до 34 лет по крайней мере в некоторой степени заинтересованы в отказе от традиционного владения транспортными средствами в пользу решения MaaS (пользование или подписка).
Все меньше людей преданы автобрендам — исследование Deloitte
По материалам:
Телеканал 24
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