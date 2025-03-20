Производитель iPhone будет производить электромобили для японских автопроизводителей — Finance.ua

Производитель iPhone будет производить электромобили для японских автопроизводителей 20.03.2025, 00:45 — Технологии&Авто

Производитель iPhone будет производить электромобили для японских автопроизводителей

Новый отчет свидетельствует о том, что тайваньская Foxconn серьезно заинтересована в производстве автомобилей. Глава компании подтвердил, что техногигант подпишет соглашения о производстве электромобилей с двумя японскими автопроизводителями в течение двух месяцев. Ранее Foxconn стремился сотрудничать с Nissan, после его неудачного слияния с Honda.

Как отмечает Motor1, хотя глава Foxconn Янг Лю не упомянул, какие компании рассматриваются, есть все основания полагать, что одним из двух японских автопроизводителей будет Nissan.

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Теперь, когда у Nissan есть новый генеральный директор, возможно не только возобновление переговоров о слиянии с Honda, но и подписание дополнительных соглашений, поскольку автопроизводитель пытается преодолеть кризис, а Foxconn может стать надежным партнером.

Компания по производству электроники активно стремится наладить производство электромобилей. На прошлой неделе глава Foxconn также заявил, что техногигант планирует начать производство своей электрической модели Model C в Северной Америке до конца этого года.

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К слову, впервые об этом было объявлено в 2021 году. Интерес Foxconn к электромобилям может угрожать известным автопроизводителям, которые сейчас борются из-за растущей конкуренции со стороны Китая.

Телеканал 24 По материалам:

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