Foxconn показала рекордную выручку благодаря спросу на серверы искусственного интеллекта — Finance.ua

Foxconn показала рекордную выручку благодаря спросу на серверы искусственного интеллекта
Тайваньская компания Foxconn, крупнейший в мире контрактный производитель электроники, превзошла ожидания, показав самую высокую в истории выручку за четвертый квартал на фоне высокого спроса на серверы искусственного интеллекта.
Об этом сообщает Reuters.
Высокий спрос на серверы ИИ привел к значительному росту доходов подразделения облачных и сетевых продуктов Foxconn, в число клиентов которого входит компания Nvidia.
Основные показатели роста
В секторе «умной» потребительской электроники, в который входят iPhone, наблюдался «примерно ровный» рост в годовом исчислении, говорится в сообщении Foxconn.
Общий доход только в декабре достиг 654,8 миллиарда тайваньских долларов, что на 42,3% больше, чем в прошлом году, и является вторым самым высоким показателем за месяц.
Акции Foxconn подскочили на 76% в прошлом году, значительно опередив рост на 28,5% на более широком рынке Тайваня.
Компания сообщит о своих полных доходах за четвертый квартал 14 марта.
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