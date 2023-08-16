Поставщик Apple Foxconn начинает производство iPhone 15 в Индии — Finance.ua

Поставщик Apple Foxconn начинает производство iPhone 15 в Индии Сегодня 22:34 — Технологии&Авто

Поставщик Apple Foxconn начинает производство iPhone 15 в Индии

Apple начинает производство следующего поколения iPhone 15 в штате Тамилнад, стремясь еще больше снизить разрыв между своими операциями в Индии и основной производственной базой в Китае.

Об этом пишет Bloomberg.

Завод Foxconn Technology Group в Шриперумбудуре готовится к поставке новейших устройств только через несколько недель после того, как они начнут поступать с заводов в Китае, поскольку компания стремится быстро увеличить объем новых iPhone, поступающих из Индии, пишет издание.

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Компания из Купертино, штат Калифорния, реализует многолетний проект по диверсификации производства за пределами Китая, чтобы снизить риски для цепочки поставок своих важнейших продуктов, поскольку напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином делает торговлю менее предсказуемой. Индия под руководством премьер-министра Нарендры Моди стремится наладить более тесные связи с США и превратиться в производственный центр.

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До появления iPhone 14 компания Apple собирала в Индии лишь незначительную часть своих iPhone, что отставало от производства в Китае на шесть-девять месяцев. В прошлом году это отставание резко сократилось, и в конце марта Apple производила 7% своих iPhone в Индии. Цель этого года — приблизиться к паритету в сроках отгрузки из Индии и Китая, хотя поставщики еще не уверены, что это удастся, добавляет Bloomberg.

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