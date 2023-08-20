iPhone 14 был самым продаваемым OLED-смартфоном во втором квартале 2023 года — Finance.ua

iPhone 14 был самым продаваемым OLED-смартфоном во втором квартале 2023 года 20.08.2023, 00:40 — Фондовый рынок

iPhone 14 был самым продаваемым OLED-смартфоном во втором квартале 2023 года

Похоже, базовый iPhone 14 все же взял свое. Текущая линейка смартфонов Apple стартовала таким образом, что спрос на модели Pro постарше был гораздо выше, чем на обычные, несмотря на разницу в ценах. iPhone 14 Pro Max долго лидировал, но теперь ситуация дошла до такой, какой она была все последние годы.

По данным аналитиков DSCC, базовый iPhone 14 является лидером рынка смартфонов с экранами OLED в денежном выражении. На его долю во втором квартале пришлось 15,3% всех продаж. Кварталом ранее лидировал iPhone 14 Pro Max, причем с еще большей долей.

При этом, напомним, речь о продаже в денежном выражении, а iPhone 14 гораздо дешевле старших собратьев. То есть в количественном выражении разница между моделями должна быть еще выше.

В списке лидеров помимо iPhone 14 также iPhone 13 с долей 11,1%, который обошел даже более новые модели. Далее расположились iPhone 14 Pro Max с долей 10,7%, iPhone 14 Pro с долей 9,2% и Samsung Galaxy S23 Ultra с долей 5,2%. Так, здесь оценивается только рынок смартфонов с экранами OLED, но если говорить о флагманах, то других на рынке практически нет.

Portaltele По материалам:

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