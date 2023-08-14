Определены страны, где iPhone наименее популярен — Finance.ua

Определены страны, где iPhone наименее популярен
Смартфоны iPhone от Apple менее популярны в Турции, Болгарии, Греции, Хорватии и Украине — в этих странах на один iPhone приходится девять устройств с мобильной операционной системой Android от Google.
Статистику опубликовал в своем Twitter немецкий специалист по демографии Саймон Кюстенмахер.
Максимальный показатель (50−70% пользователей iPhone) имеют государства на северо-западе Европы, такие как Великобритания, Норвегия, Швеция. Также по любви к Apple лидирует Франция.
Жители стран, расположенных на востоке, чаще предпочитают Android, однако здесь процент пользователей iPhone составляет 20−40%. Подобный показатель распространенности айфонов есть у таких государств, как россия, Венгрия, Румыния и беларусь.
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«Богатые северные европейцы, скорее всего, будут использовать iPhone. Я подозреваю, что немцы достаточно богаты, чтобы использовать iPhone, но все равно предпочитают Android. Восточноевропейцы используют более дешевые Android-смартфоны», — отметил Кюстенмахер.
В комментариях многие пользователи считают, что есть и исключения из правил. К примеру, в Албании популярность iPhone крайне высокая (более 50%). При этом в Испании и Италии айфоны также распространены меньше (30−40%), чем в других европейских странах.
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