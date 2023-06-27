Сколько нужно откладывать из зарплаты в разных странах мира, чтобы купить iPhone 14 Pro — Finance.ua

Сколько нужно откладывать из зарплаты в разных странах мира, чтобы купить iPhone 14 Pro
В World of Statistics исследовали, сколько нужно откладывать с годовой зарплаты, чтобы купить новый iPhone в разных странах мира.
Речь идет о смартфоне iPhone 14 Pro (128 ГБ), вышедшем в продажу в сентябре 2022 года. Всего в рейтинг World of Statistics вошли 44 страны. В списке нет Украины, однако есть страна-агрессор рф.
Самый маленький процент годовой зарплаты (1,8%) на покупку смартфона тратят жители Швейцарии. Чуть более высокие показатели в США и Сингапуре — по 2%. На четвёртой позиции Объединенные Арабские Эмираты с 2,8%.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
Топ-3 с конца списка, то есть страны, где придется потратить на приобретение нового iPhone сумму выше среднестатистической годовой зарплаты, выглядит так:
- Нигерия: 105,3%;
- Пакистан: 104,1%;
- Египет: 88,4%.
В перечень также вошла и страна-оккупант россия, которая занимает 31 место и имеет 16,3%.
Вот так выглядит весь рейтинг:
- Швейцария — 1,8%,
- США — 2,0%,
- Сингапур — 2,0%,
- Объединенные Арабские Эмираты — 2,8%,
- Австралия — 2,9%,
- Канада — 3,0%,
- Гонконг — 3,2%,
- Норвегия — 3,3%,
- Новая Зеландия — 3,5%,
- Нидерланды — 3,5%,
- Дания — 3,7%,
- Германия — 3,9%,
- Япония — 3,9%,
- Великобритания — 4,0%,
- Ирландия — 4,1%,
- Южная Корея — 4,1%,
- Финляндия — 4,3%,
- Австрия — 4,4%,
- Бельгия — 4,6%,
- Франция — 4,8%,
- Швеция — 4,5%,
- Испания — 6,2%,
- Тайвань — 6,3%,
- Италия — 7,2%,
- Чехия — 8,0%,
- Китай — 9,3%,
- Польша — 11,2%,
- Португалия — 11,3%,
- Малайзия — 11,8%,
- Венгрия — 14,8%,
- россия — 16,3%,
- Мексика — 16,9%,
- Таиланд — 18,5%,
- Аргентина — 23,1%,
- Индия — 23,4%,
- Индонезия — 32,2%,
- Филиппины — 34,5%,
- Турция — 34,7%,
- Бразилия — 38%,
- Иран — 43,9%,
- Венесуэла — 59%,
- Египет — 88,4%,
- Пакистан — 104,1%,
- Нигерия — 105,3%.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 💸
Поделиться новостью