Сколько нужно откладывать из зарплаты в разных странах мира, чтобы купить iPhone 14 Pro — Finance.ua

Сколько нужно откладывать из зарплаты в разных странах мира, чтобы купить iPhone 14 Pro Сегодня 10:04 — Личные финансы

Сколько нужно откладывать из зарплаты в разных странах мира, чтобы купить iPhone 14 Pro

В World of Statistics исследовали , сколько нужно откладывать с годовой зарплаты, чтобы купить новый iPhone в разных странах мира.

Речь идет о смартфоне iPhone 14 Pro (128 ГБ), вышедшем в продажу в сентябре 2022 года. Всего в рейтинг World of Statistics вошли 44 страны. В списке нет Украины, однако есть страна-агрессор рф.

Самый маленький процент годовой зарплаты (1,8%) на покупку смартфона тратят жители Швейцарии. Чуть более высокие показатели в США и Сингапуре — по 2%. На четвёртой позиции Объединенные Арабские Эмираты с 2,8%.

Топ-3 с конца списка, то есть страны, где придется потратить на приобретение нового iPhone сумму выше среднестатистической годовой зарплаты, выглядит так:

Нигерия: 105,3%;

Пакистан: 104,1%;

Египет: 88,4%.

В перечень также вошла и страна-оккупант россия, которая занимает 31 место и имеет 16,3%.

Вот так выглядит весь рейтинг:

Швейцария — 1,8%, США — 2,0%, Сингапур — 2,0%, Объединенные Арабские Эмираты — 2,8%, Австралия — 2,9%, Канада — 3,0%, Гонконг — 3,2%, Норвегия — 3,3%, Новая Зеландия — 3,5%, Нидерланды — 3,5%, Дания — 3,7%, Германия — 3,9%, Япония — 3,9%, Великобритания — 4,0%, Ирландия — 4,1%, Южная Корея — 4,1%, Финляндия — 4,3%, Австрия — 4,4%, Бельгия — 4,6%, Франция — 4,8%, Швеция — 4,5%, Испания — 6,2%, Тайвань — 6,3%, Италия — 7,2%, Чехия — 8,0%, Китай — 9,3%, Польша — 11,2%, Португалия — 11,3%, Малайзия — 11,8%, Венгрия — 14,8%, россия — 16,3%, Мексика — 16,9%, Таиланд — 18,5%, Аргентина — 23,1%, Индия — 23,4%, Индонезия — 32,2%, Филиппины — 34,5%, Турция — 34,7%, Бразилия — 38%, Иран — 43,9%, Венесуэла — 59%, Египет — 88,4%, Пакистан — 104,1%, Нигерия — 105,3%.

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The Village Україна По материалам:

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