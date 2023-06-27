Сколько нужно откладывать из зарплаты в разных странах мира, чтобы купить iPhone 14 Pro — Finance.ua
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Сколько нужно откладывать из зарплаты в разных странах мира, чтобы купить iPhone 14 Pro

Личные финансы
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Сколько нужно откладывать из зарплаты в разных странах мира, чтобы купить iPhone 14 Pro
Сколько нужно откладывать из зарплаты в разных странах мира, чтобы купить iPhone 14 Pro
В World of Statistics исследовали, сколько нужно откладывать с годовой зарплаты, чтобы купить новый iPhone в разных странах мира.
Речь идет о смартфоне iPhone 14 Pro (128 ГБ), вышедшем в продажу в сентябре 2022 года. Всего в рейтинг World of Statistics вошли 44 страны. В списке нет Украины, однако есть страна-агрессор рф.
Самый маленький процент годовой зарплаты (1,8%) на покупку смартфона тратят жители Швейцарии. Чуть более высокие показатели в США и Сингапуре — по 2%. На четвёртой позиции Объединенные Арабские Эмираты с 2,8%.

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Топ-3 с конца списка, то есть страны, где придется потратить на приобретение нового iPhone сумму выше среднестатистической годовой зарплаты, выглядит так:
  • Нигерия: 105,3%;
  • Пакистан: 104,1%;
  • Египет: 88,4%.
В перечень также вошла и страна-оккупант россия, которая занимает 31 место и имеет 16,3%.
Вот так выглядит весь рейтинг:
  1. Швейцария — 1,8%,
  2. США — 2,0%,
  3. Сингапур — 2,0%,
  4. Объединенные Арабские Эмираты — 2,8%,
  5. Австралия — 2,9%,
  6. Канада — 3,0%,
  7. Гонконг — 3,2%,
  8. Норвегия — 3,3%,
  9. Новая Зеландия — 3,5%,
  10. Нидерланды — 3,5%,
  11. Дания — 3,7%,
  12. Германия — 3,9%,
  13. Япония — 3,9%,
  14. Великобритания — 4,0%,
  15. Ирландия — 4,1%,
  16. Южная Корея — 4,1%,
  17. Финляндия — 4,3%,
  18. Австрия — 4,4%,
  19. Бельгия — 4,6%,
  20. Франция — 4,8%,
  21. Швеция — 4,5%,
  22. Испания — 6,2%,
  23. Тайвань — 6,3%,
  24. Италия — 7,2%,
  25. Чехия — 8,0%,
  26. Китай — 9,3%,
  27. Польша — 11,2%,
  28. Португалия — 11,3%,
  29. Малайзия — 11,8%,
  30. Венгрия — 14,8%,
  31. россия — 16,3%,
  32. Мексика — 16,9%,
  33. Таиланд — 18,5%,
  34. Аргентина — 23,1%,
  35. Индия — 23,4%,
  36. Индонезия — 32,2%,
  37. Филиппины — 34,5%,
  38. Турция — 34,7%,
  39. Бразилия — 38%,
  40. Иран — 43,9%,
  41. Венесуэла — 59%,
  42. Египет — 88,4%,
  43. Пакистан — 104,1%,
  44. Нигерия — 105,3%.
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По материалам:
The Village Україна
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