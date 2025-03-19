Нардепы вернулись к вопросу «нулевой растаможки» автомобилей: что предлагают — Finance.ua

Нардепы вернулись к вопросу «нулевой растаможки» автомобилей: что предлагают Сегодня 09:43 — Технологии&Авто

Нардепы вернулись к вопросу «нулевой растаможки» автомобилей: что предлагают

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде два законопроекта: № 13058 № 13059 , которые (если станут законами) могут внести определенные изменения в Таможенный и Налоговый кодекс относительно льгот на растаможку транспортных средств для отдельных категорий граждан и при определенных условиях.

Какие транспортные средства могут попасть под льготы

Под льготное растаможивание, а это нулевые ставки пошлины, акциза и НДС, по предложению авторов упомянутых документов будут подпадать автомобили легковые, кузова к ним, прицепы и полуприцепы, мотоциклы, автобусы и грузовики.

Завезти с «нулевой растаможкой» можно будет только одно транспортное средство.

Нулевые ставки на акциз и НДС предлагают установить со дня приобретения статуса законов этими проектами, и до 31 декабря года, следующего после года, в котором будет прекращено или отменено военное положение. Освобождение от пошлины будет действовать до прекращения военного положения.

Кто сможет воспользоваться такими льготами?

Граждане, имеющие статус лица с инвалидностью в результате войны, а также участники боевых действий, которые получили ранения в результате участия в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию военной агрессии против Украины.

Также одно ТС может завезти физическое лицо, официально передавшее собственное ТС военному подразделению.

Какие ТС не будут подпадать под льготы

Автомобили, имеющие происхождение или ввозимые из страны, признанной государством-оккупантом или агрессором в отношении Украины согласно законодательству, или ввозимые с оккупированной территории Украины.

«Как всегда напомним, что для того, чтобы эта инициатива была воплощена, проектам следует пройти все предусмотренные регламентом этапы, собрать необходимое количество голосов «за» по меньшей мере в двух чтениях в сессионном зале Парламента, получить подпись Президента и быть опубликованными в официальном издании. А пока это только проекты со статусом «зарегистрированы, переданы для ознакомления», — говорится в сообщении ИИА.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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