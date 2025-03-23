Рейтинг самых дорогих и самых дешевых стран для переезда — Finance.ua

Рейтинг самых дорогих и самых дешевых стран для переезда Сегодня 13:12 — Мир

Рейтинг самых дорогих и самых дешевых стран для переезда, Фото: freepik

При переезде в другую страну люди обращают внимание на большое количество факторов. Речь идет, в частности, и о ценах. Исследование гида для экспатов со штаб-квартирой в Швейцарии установило, переезд в какую страну считается самым дешевым.

Об этом сообщает InterNations.

Самые дешевые страны для переезда

Так, дешевле всего людям обходился переезд во Вьетнам. Авторы исследования отмечают, что более четырех из пяти экспатов (86%) оценивают стоимость жизни во Вьетнаме положительно. В частности, половина (50%) оценивают ее как очень хорошую.

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«Фактически, более двух третей (68%) согласны с тем, что их имеющегося дохода домохозяйства более чем достаточно для комфортной жизни (по сравнению с 41% в мире)», — говорится в исследовании.

Другие же позиции в этом рейтинге выглядят так:

Вьетнам: Колумбия; Индонезия; Панама; Филиппины; Индия; Мексика; Таиланд; Бразилия; Китай.

В то же время среди стран Европы самая дешевая жизнь для иностранцев возможна в Португалии и Испании. Они занимают 13-е и 14-е места соответственно.

Самые дорогие страны для переезда

Дороже всего жизнь экспатам обходится в Канаде. Страна занимает последнее (53-е место) в рейтинге.

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Более половины респондентов (53%) считают, что имеющегося дохода их домохозяйств недостаточно для комфортной жизни в Канаде (по сравнению с 30% в мире).

Темпы инфляции, возможно, замедлились в течение 2023 года, но экспаты в Канаде по-прежнему сталкиваются с ростом цен, особенно на пищевые продукты, аренду и ипотеку, говорится в отчете.

Кроме того, экспаты рассказывают, что стоимость жизни в Канаде «безумно высокая», а «пойти куда-то поесть или выпить — это роскошь».

10 самых дорогих стран мира для экспатов в 2024 году таков:

Канада; Финляндия; Великобритания; Ирландия; Норвегия; Сингапур; Новая Зеландия; Бахрейн; Турция; Кувейт.

Телеканал 24 По материалам:

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