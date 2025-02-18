ТОП-5 стран ЕС по изготовлению ювелирных изделий (инфографика) — Finance.ua
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ТОП-5 стран ЕС по изготовлению ювелирных изделий (инфографика)

Мир
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ТОП-5 стран ЕС по изготовлению ювелирных изделий (инфографика)
ТОП-5 стран ЕС по изготовлению ювелирных изделий (инфографика)
В 2023 году общий объем производства ювелирных изделий в ЕС составил 4 363 миллиона евро, что на 1% больше, чем 4 321 миллиона евро в 2022 году.
Об этом говорится в данных Евростата.
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Италия была ведущим производителем со стоимостью производства 1559 миллионов евро в 2023 году, или 36% от общего объема ЕС. Далее следует Франция с 1 444 миллионами евро (33%), впереди Германия с 507 миллионами евро (12%).
ТОП-5 стран ЕС по изготовлению ювелирных изделий (инфографика)
По сравнению с 2022 годом самый большой относительный рост стоимости производства ювелирных изделий был зафиксирован в Хорватии (+26%), Чехии (+25%) и Ирландии (+20%).
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Наибольшее падение было зафиксировано в Литве (-36%), Латвии (16%) и Италии (-8%).
Мы ранее писали, что цены на золото снова превзошли все исторические показатели, превысив $2950 за унцию. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп объявил о новых 25%-ных пошлинах на импорт стали и алюминия, усилив опасения по поводу инфляции и возможного обострения торговой войны.
Золото традиционно воспринимается как «тихая гавань» для инвесторов во время экономической нестабильности.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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