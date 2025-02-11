Золото установило исторический рекорд: почему цены растут — Finance.ua

Золото установило исторический рекорд: почему цены растут Сегодня 12:37 — Кредит&Депозит

Золото установило исторический рекорд: почему цены растут

Цены на золото снова превзошли все исторические показатели, превысив $2950 за унцию. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп объявил о новых 25%-ных пошлинах на импорт стали и алюминия, усилив опасения по поводу инфляции и возможного обострения торговой войны.

Как сообщает Reuters , 11 февраля цены на апрельские фьючерсы золота на Чикагской товарной бирже (CME) поднялись на 1,16%, достигнув отметки в $2968,5 за унцию. После короткой корректировки рост замедлился до 0,35% и золото торговалось на уровне $2944,8.

Золото традиционно воспринимается как «тихая гавань» для инвесторов во время экономической нестабильности.

Объявленные пошлины Трампа, охватывающие весь импорт стали и алюминия, не только создали угрозу для международной торговли, но и подняли вопрос о росте производственных затрат в США, что может привести к инфляционному давлению.

Динамика цен на золото. Графика: CNBC

Почему золото дорожает

Основные факторы, влияющие на резкий рост стоимости золота:

Торговые войны. Пошлины могут привести к соответствующим контрмерам со стороны Китая и ЕС, что обострит торговые отношения между крупнейшими экономиками мира.

Инфляционные опасности. Более дорогое сырье может привести к повышению потребительских цен, вынуждая инвесторов искать защиту в золоте.

Политическая неопределенность. Объявление тарифов без каких-либо исключений или освобождений вызвало обеспокоенность у бизнеса и аналитиков.

Что говорят эксперты

Аналитики прогнозируют, что в ближайшие дни внимание рынка будет сосредоточено на статистике по инфляции в США. Данные об индексе потребительских цен (CPI) и индексе цен производителей (PPI), которые ожидаются на этой неделе, могут дать дополнительный импульс для движения золота.

Кроме того, глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл выступит перед Конгрессом, что может прояснить будущую монетарную политику США. Если ФРС намекнет на более жесткие меры по сдерживанию инфляции, это может остановить рост золота или, наоборот, подтолкнуть его еще выше.

Что происходит с другими драгоценными металлами

На фоне прыжка золота серебро, напротив, испытало небольшое снижение. Его спотовая цена упала на 0,5%, остановившись на уровне $31,87 за унцию. Это может свидетельствовать об изменении инвестиционных приоритетов: инвесторы ищут максимальную защиту и предпочитают золото как самый надежный актив.

Прогноз: что будет дальше с ценой золота

По мнению аналитиков, если обострение торговой войны продолжится, золото может превысить психологическую отметку в $3000 за унцию. В то же время, любые заявления ФРС или снижение напряжения между США и торговыми партнерами могут остановить этот рост.

Одно очевидно: 2025 год уже стал рекордным для золота, и ситуация на рынке остается крайне нестабильной.

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