Золото: безопасный ли актив в турбулентное время — Finance.ua
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Золото: безопасный ли актив в турбулентное время

Банковские металлы
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Золото
Золото
В 2024 году золото подорожало на 30%, достигнув стоимости на момент создания этого материала — 2 659 долларов за тройскую унцию (111 007 грн). Это стало возможным благодаря низким реальным процентным ставкам и увеличению геополитического напряжения.

Прогнозы на 2025 год

Эксперты швейцарского банка UBS прогнозируют, что стоимость золота может вырасти до 2 900−3 тыс. долларов за унцию (121 068−125 243 грн). Некоторые аналитики не исключают достижения уровня 3 500 долларов (146 117 грн), если экономическая нестабильность усилится.
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Почему растет спрос на золото:
  1. Геополитические и экономические кризисы — войны и политическая нестабильность способствуют тому, что золото становится безопасным активом для инвесторов.
  2. Снижение ставок — низкие процентные ставки делают золото более привлекательным, поскольку его стоимость обычно растет при ослаблении доллара.
  3. Наращивание резервов центральными банками — страны активно покупают золото для диверсификации своих валютных резервов.
В эксклюзивном комментарии для Finance.ua аналитик валютных рынков Лукман Леонг спрогнозировал, что цена на золото достигнет в 2025 году 3 тыс. долларов, что будет сопровождаться закупкой центральными банками. В то же время он отметил, что развитие геополитической ситуации на Ближнем Востоке, война в Украине и напряженность между Китаем, США и Тайванем будут определять, насколько быстро и как именно вырастет цена на золото.
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«Однако тарифы Трампа будут самым важным фактором, поскольку еще неизвестно, будут ли они введены, насколько агрессивными они будут, и насколько вырастет инфляция, особенно в США, перерастет ли это в глобальную торговую и валютную войну — это все мы скоро увидим», — подчеркнул эксперт.
Читайте больше в новой статье:

Золото, серебро и другие. Что ждать от рынка драгоценных металлов в 2025 году

Справка Finance.ua:

Ранее эксперты из Goldman Sachs ожидали, что в 2025 году золото подорожает до 3000 долларов за унцию. Они назвали ключевые факторы, способствующие подорожанию драгоценного металла.
  • Прежде всего в Goldman Sachs прогнозируют значительно более низкие процентные ставки в 2025 году, что будет толкать цены на золото вверх. В частности, речь идет о Федеральной резервной системе США.
  • Второй фактор, который выделяют, — это рост доллара США. Речь идет о том, что из-за более дорогого доллара центральные банки будут покупать больше золота.
  • Специалисты также заявили, что есть общая причина, по которой доллар и золото будут дорожать в 2025 году. Как правило, драгметалл обесценивается, когда доллар растет в цене, поскольку динамика валюты демонстрирует экономическую силу.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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