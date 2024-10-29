Инвестирование: что выбрать — валютные ОВГЗ или золото
Украинцы начали терять интерес к банковским депозитам. Какие инструменты для инвестирования могут быть сегодня привлекательными?
Об этом говорится в новой статье Finance.ua:
Валютные ОВГЗ или золото: что выгоднее сегодня
Как вариант, можно рассмотреть валютные ОВГЗ или приобретение банковского золота. Оба варианта имеют и свои плюсы, и свои минусы.
Если ваши средства ограничены, и вы не готовы заморозить их на несколько лет, лучший вариант — валютные ОВГЗ.
Если ваши сбережения позволяют выделить какую-то часть денег, которые вам не понадобятся в ближайшие 2−3 года, можно рискнуть и приобрести несколько слитков банковского золота.
Специалисты для инвестирования советуют рассматривать слитки весом от 50 граммов и выше: для них разница между ценой продаж и обратного выкупа будет меньше, чем для более мелких.
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