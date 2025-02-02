ТОП-10 малоизвестных туристических жемчужин Европы для спокойного отдыха — Finance.ua
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ТОП-10 малоизвестных туристических жемчужин Европы для спокойного отдыха

Мир
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ТОП-10 малоизвестных туристических жемчужин Европы для спокойного отдыха
ТОП-10 малоизвестных туристических жемчужин Европы для спокойного отдыха
Пока популярные европейские города переполнены туристами, некоторые страны остаются без внимания массовых путешественников.
Исследование круизного оператора Riviera Travel определило десять европейских государств, которые принимают меньше всего туристов.
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Возглавил список наименее туристических направлений Европы Люксембург, где туристы провели 3,4 миллиона ночей в 2023 году. Для сравнения, в Испании их было целых 484,9 миллионов.

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«Хотя в Люксембурге есть пышная, удобная для пеших прогулок сельская местность и Арденский лес, красивые ущелья и великолепная столица, эта крошечная страна находится в тени Франции, Германии и Бельгии», — объясняют эксперты Time Out.
На втором месте оказалась Латвия, где туристы провели 4,3 миллиона ночей в 2023 году, а на третьем — Эстония с 6,3 миллионами.
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В то же время, эксперты отметили, что еще одно преимущество посещения стран Балтии — сравнительно низкие цены.

10 направлений в Европе с наименьшим количеством посетителей:

  1. Люксембург;
  2. Латвия;
  3. Эстония;
  4. Мальта;
  5. Сербия;
  6. Словакия;
  7. Словения;
  8. Болгария;
  9. Румыния;
  10. Венгрия.
Напомним, международный туризм фактически восстановился (99%) после худшего кризиса в истории сектора, вызванного пандемией коронавируса.
В 2024 году международные поездки совершили около 1,4 млрд туристов — это на 11% или на 140 млн туристов больше, чем в 2023 году.
По материалам:
УНІАН
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