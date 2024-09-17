Рейтинг стран ЕС с высоким уровнем занятости недавних выпускников — Finance.ua

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Рейтинг стран ЕС с высоким уровнем занятости недавних выпускников

Личные финансы
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Рейтинг стран ЕС с высоким уровнем занятости недавних выпускников
Рейтинг стран ЕС с высоким уровнем занятости недавних выпускников
По данным статистического управления Европейского Союза, в 2023 году почти 96% новых выпускников на Мальте были сразу трудоустроены.
Кроме того, уровень трудоустройства недавних выпускников на Мальте был самым высоким среди 22 стран ЕС, превысив средний показатель ЕС в 83,5%.
Это означает, что студенты в этой стране с большей вероятностью получают предложения о работе по окончании учебы, сообщает Schengen.News.
После Мальты другими странами ЕС, зафиксировавшими значительный уровень трудоустройства недавних выпускников, были Нидерланды, Исландия, Германия и Австрия.
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Кроме того, самый низкий уровень занятости был зафиксирован в Италии (67,5%), Греции (72,3%), Румынии (74,8%), Хорватии (78,2%) и Испании (78,7%).
Евростат отмечает, что общий уровень занятости среди недавних выпускников в ЕС постоянно рос за последние десять лет, достигнув почти 84% в 2023 году. Хотя еще в 2013 году этот показатель составил 74,3%.

20 самых востребованных вакансий для тех, кто хочет работать на Мальте

Несмотря на высокий уровень трудоустройства новых выпускников, Мальта все еще нуждается в дополнительной рабочей силе, чтобы закрыть вакансии по всей ее территории.
Отчет EURES за 2023 год показал, что Мальта сталкивается с дефицитом в 20 профессиях в различных отраслях, включая производство, строительство, здравоохранение, общепит и гостеприимство, бизнес и администрирование, а также транспорт.
Наиболее востребованные работники на Мальте:
  1. Курьеры и грузчики
  2. Рабочие промышленности, не классифицированные в других рубриках
  3. Строительные рабочие
  4. Уборщики и помощники в офисах, отелях и других заведениях
  5. Водители легковых автомобилей, такси и микроавтобусов
  6. Охранники
  7. Ассистенты здравоохранения
  8. Работники по уходу за детьми
  9. Продавцы магазина
  10. Бармены
  11. Официанты
  12. Бухгалтера
  13. Информационные работники контакт-центра
  14. Букмекеры, крупье и связанные с ними работники азартных игр
  15. Референты общей канцелярии
  16. Повара
  17. Административный и ответственный секретари
  18. Офис-смотрители
  19. Менеджеры по деловым услугам и администрированию, не классифицированные в других рубриках
  20. Управляющие директора и главные исполнительные директора
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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