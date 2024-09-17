Рейтинг стран ЕС с высоким уровнем занятости недавних выпускников — Finance.ua

Рейтинг стран ЕС с высоким уровнем занятости недавних выпускников Сегодня 20:36 — Личные финансы

Рейтинг стран ЕС с высоким уровнем занятости недавних выпускников

По данным статистического управления Европейского Союза, в 2023 году почти 96% новых выпускников на Мальте были сразу трудоустроены.

Кроме того, уровень трудоустройства недавних выпускников на Мальте был самым высоким среди 22 стран ЕС, превысив средний показатель ЕС в 83,5%.

Это означает, что студенты в этой стране с большей вероятностью получают предложения о работе по окончании учебы, сообщает Schengen.News.

После Мальты другими странами ЕС, зафиксировавшими значительный уровень трудоустройства недавних выпускников, были Нидерланды, Исландия, Германия и Австрия.

Кроме того, самый низкий уровень занятости был зафиксирован в Италии (67,5%), Греции (72,3%), Румынии (74,8%), Хорватии (78,2%) и Испании (78,7%).

Евростат отмечает, что общий уровень занятости среди недавних выпускников в ЕС постоянно рос за последние десять лет, достигнув почти 84% в 2023 году. Хотя еще в 2013 году этот показатель составил 74,3%.

20 самых востребованных вакансий для тех, кто хочет работать на Мальте

Несмотря на высокий уровень трудоустройства новых выпускников, Мальта все еще нуждается в дополнительной рабочей силе, чтобы закрыть вакансии по всей ее территории.

Отчет EURES за 2023 год показал, что Мальта сталкивается с дефицитом в 20 профессиях в различных отраслях, включая производство, строительство, здравоохранение, общепит и гостеприимство, бизнес и администрирование, а также транспорт.

Наиболее востребованные работники на Мальте:

Курьеры и грузчики Рабочие промышленности, не классифицированные в других рубриках Строительные рабочие Уборщики и помощники в офисах, отелях и других заведениях Водители легковых автомобилей, такси и микроавтобусов Охранники Ассистенты здравоохранения Работники по уходу за детьми Продавцы магазина Бармены Официанты Бухгалтера Информационные работники контакт-центра Букмекеры, крупье и связанные с ними работники азартных игр Референты общей канцелярии Повара Административный и ответственный секретари Офис-смотрители Менеджеры по деловым услугам и администрированию, не классифицированные в других рубриках Управляющие директора и главные исполнительные директора

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